自由車環台賽》跟上台灣一哥馮俊凱！何彥誼亞洲藍衫排名衝到第三

何彥誼（左3）以總成績8小時05分46秒的成績在亞洲藍衫排名更從第5升至第3。（國際自由車環台賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年國際自由車環台賽今第3站浪漫台三線站，以色列職業車隊的德國車手克雷奇（Moritz Kretschy）成功續披黃衫，還另外搶下衝刺王綠衫。效力於日本宇都宮隊的台灣一哥馮俊凱、台灣隊新秀何彥誼分獲單站亞洲的第一、第二，何彥誼、馮俊凱的亞洲藍衫排名也躍升至第三、第四。

浪漫台三線站總長達154.3公里，蜿蜒曲折的賽道共橫跨新竹縣、苗栗縣和台中市三個縣市，浪漫台三線站的路線中有2個衝刺點和2個登山點，其中在84公里仙山附近、海拔602公尺的一級登山點更是關鍵點，有可能影響到登山王和黃衫得主。

請繼續往下閱讀...

經過仙山的關卡後，包括黃衫等車手形成一個19人領先集團，後面的主集團車手沒有追趕的動力下，19人領先集團將差距越拉越大後集體衝線，最終由奧地利律高車隊巴拉比奧（Giacomo Ballabio）在終點前卡位成功，以3小時29分12秒奪下首個亞洲單站冠軍。

但以色列職業車隊依舊保持驚人的輸出，黃衫德國車手克雷奇（Moritz Kretschy）不僅獲得單站第三，成功以8小時02分16秒繼續捍衛黃衫，隊友澳洲車手吉爾摩（Brady Gilmore）也僅以3秒差距緊隨其後，而且克雷奇還功拿下衝刺綠衫，想拿下今年環台賽黃衫的機率大增。

台灣隊今天也有搶眼的表現，爬坡主力何彥誼在仙山前於隊友合力下送到前面集團的位置，只可惜在隨後的驚險下坡路段時被拉開，此時何彥誼緊跟前方效力於宇都宮車隊的馮俊凱，順利完成下坡追趕，最終馮俊凱、何彥誼雙雙都以3小時31分48秒完賽，各自獲得單站亞洲最佳的第一及第二，何彥誼以總成績8小時05分46秒的成績在亞洲藍衫排名更從第5升至第3，距亞洲藍衫小石祐馬僅39秒差距。

何彥誼說：「因為仙山這個下坡路段是第一次騎，覺得蠻危險的，剛好旁邊看到一群亞洲車手，裡面就有凱哥（指馮俊凱），我就跟隨著凱哥的下坡路線一路騎進終點。」至於今天奪下單站亞洲最佳的馮俊凱對於台灣新生代車手何彥誼也相當肯定他的表現，「彥誼的爬坡能力已經優於我，目前他唯一欠缺的是國際賽經驗，可惜他今年是第一次騎環台賽，不然我覺得他會有更好的成績。」

教練盧紹軒說：「我們原本設定就是在一開始讓廷威去衝擊衝刺積分，可惜沒有拿到，但小何（指何彥誼）還是有在爬坡時卡在中間位置，表現讓人為之一亮，今年浪漫台三線站的速度又比前一年更快，主要是後兩站都屬於衝刺賽道，各隊都在這一站卯足全力，接下來後面兩站，我們是思考如何讓車手排名可以更靠前，也希望可以讓張誌盛等衝刺選手來搶一下單站的成績。」

經過前三站激戰後，明天第四站高雄市站，總長146.44公里，預計也將是一場激烈的衝刺大戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法