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亞洲盃男籃》帶傷回歸盼助台灣搶資格 陳盈駿：想盡一份心力

2025/03/18 18:09

陳盈駿。（記者林正堃攝）陳盈駿。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣隊主力控衛陳盈駿上一階段因腳踝傷勢缺席，即便他評估傷勢尚未完全恢復，但這階段附加賽是台灣隊搶亞洲盃門票的最後機會，陳盈駿表示，希望能盡一份心力，幫助球隊拿下資格。

31歲的陳盈駿近年為台灣隊主力控球，若沒傷勢幾乎是不動先發，但他在1月CBA比賽中腳踝受傷，上一階段資格賽評估後辭退。

由於台灣隊在小組賽排名第3，落入附加賽，將和關島、泰國搶會內資格，屆時為3取2，因此兩戰都相當重要。這次選擇回歸，陳盈駿表示，這次情況比較特殊，上階段沒辦法參加，但看到團隊打得很好，在主場贏球也很為大家很開心，每個人都有發揮。

提到自己身體狀況，陳盈駿坦言，若以他個人的高標準，目前大概是恢復到5成左右，有時賽後腳踝還是會有不舒服的情況，屆時上場時間還是得由教練安排。

不過，陳盈駿和林庭謙、劉錚都是今天早上才回到台灣，等於只有一次全員到齊的訓練 ，他坦言，時間是比較倉促一些，「但大家有一定的默契，也都跟過圖齊教練，還有一些地方要適應，但默契上沒太大問題。」

即便陳盈駿上一階段因傷缺席，但他依舊關注台灣隊的動向，「上次打菲律賓，我自己看比賽很振奮，這一年來大家跟教練配合越來越好，他也會設定不同戰數讓大家發揮特點，每個人都有表現空間。」

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