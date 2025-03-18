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亞洲盃男籃》上次打贏菲律賓他缺席 回歸國家隊胡瓏貿笑稱：給學弟帶

2025/03/18 18:18

胡瓏貿。（記者林正堃攝）胡瓏貿。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕高雄海神一哥胡瓏貿上一階段亞洲盃資格賽因傷缺席，但近期傷勢逐漸恢復，這次再度獲得徵召，他表示，自己其實一直都有意願參與國家隊，剛好聯盟、球隊和籃協配合，讓他有機會參賽，會全力以赴幫助國家隊。

胡瓏貿在上一階段資格賽因肩傷缺席，這次再披國家隊戰袍，他透露，已經被教練賦予任務，要守住關島39歲歸化洋將威斯利（Tai Wesley），之前兩人曾對位過；而針對目前效力台啤雲豹的羅斯，他說：「肯定是要好好守住，雖然在聯盟比賽還沒遇過，但我已經有對策，且關島主力得分點比較明顯，只要能夠守下來，我們就有機會。」

胡瓏貿認為，對上關島雖然台灣隊的身材較矮小，「但我們相對年輕，要跑起來，展現我們速度上的優勢。」另外他也點出另一課題，為籃板的掌握，這次除了高柏鎧，球隊內線人力相對薄弱，所以籃板的衝搶、掌握得更積極。

提到這次回歸國家隊，胡瓏貿表示，上次是因為肩膀受傷，但自己一直都很有意願，「後來聯盟、球隊和籃協配合更動賽程，雖然時間很緊揍，但大家都滿熟悉的，圖齊教練的戰術都有參與過。」他強調，防守是重點，「防守不會失誤，先把防守做好都有機會。」

即便上次缺席，但胡瓏貿關注國家隊表現，他開玩笑說，「上次打贏菲律賓，但我不在，這次要學弟來帶我，我就是做好自己的本分跟角色。」

胡瓏貿。（記者林正堃攝）胡瓏貿。（記者林正堃攝）

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