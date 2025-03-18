晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

冬季特殊奧運奪牌！花蓮玉里高中競速滑冰2女將彭楨、林佳馨光榮返鄉

2025/03/18 18:25

玉里高中選手彭楨（右）勇奪特殊奧運競速滑冰兩面金牌，昨晚在特奧代表隊回國慶功宴上接受表揚。（玉里高中提供）玉里高中選手彭楨（右）勇奪特殊奧運競速滑冰兩面金牌，昨晚在特奧代表隊回國慶功宴上接受表揚。（玉里高中提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2025年冬季特殊奧運會在義大利閉幕，花蓮玉里高中的國手彭楨、林佳馨代表台灣出賽競速滑冰項目，分獲得2金3銅佳績，昨天參加台北天成飯店慶功宴，今天返校受到師生英雄式歡迎，玉里高中校長詹坤達說，肯定兩位選手以堅韌毅力、辛勤付出精神在國際賽拿到佳績，更感謝國家隊教練培訓，幫助偏鄉孩子勇敢逐夢！

1人包辦特殊奧運競速滑冰項目333M、777M兩項金牌，特奧金牌選手彭楨來自花蓮萬榮鄉萬榮部落，由於在體育課上展現絕佳天賦，在玉里高中指導老師邱鈞稜鼓勵下，與同為競速滑冰選手的學姊林佳馨一起受訓，不僅在全國身障運動會拿到銀牌，也在特殊奧運滑冰選拔賽勇奪金牌，獲選為今年冬季奧運台灣國家隊，

在師長和同學眼中，高二的彭楨個性慢熱又怕生，她在國中畢業後因為嚮往旅遊行業，遠離家鄉到國立玉里高中就讀旅館服務科，開始住校生涯，因為接觸到競速滑冰運動，人生神展開，更從部落走向世界舞台，發光發熱！彭楨開心地說，國小時滑過直排輪，但是從未想像過成為滑冰選手，回想第一次站上冰面就愛上冰上飛行的感覺，一點都不害怕，後來每次只要有機會到冰上集訓都非常期待，出國拿金牌真的很開心，很感謝師長一路以來的鼓勵與支持，她會繼續努力、珍惜每一次參加比賽的機會。

另一位好手林佳馨是阿美族女孩，就讀玉里高中旅館科高三，也同樣入選競速滑冰國手。林佳馨說，自己愛跳舞，高中才開始學直排輪及滑冰，在家人的支持鼓勵下自己勇敢堅持下去，在國外交流互動的場合，更努力介紹台灣的阿美族文化，要讓世界看到台灣。

指導老師邱鈞稜形容，佳馨勇於嘗試，不怕摔倒，永遠在跌倒後馬上站起來，不僅認真參加訓練，同時還要半工半讀，比起其他運動員更辛苦，卻仍在冬季特殊奧運的競速滑冰333公尺、500公尺、222公尺都勇奪銅牌，表現不俗，佳馨將在今年6月畢業，未來發展可期。

玉里高中高二的彭楨代表台灣參加今年的冬季特殊奧運，在競速滑冰場上拿到2金，比賽場上無比自信的笑容令人印象深刻。（玉里高中提供）玉里高中高二的彭楨代表台灣參加今年的冬季特殊奧運，在競速滑冰場上拿到2金，比賽場上無比自信的笑容令人印象深刻。（玉里高中提供）

阿美族女孩林佳馨就讀玉里高中高三，也在冬季特殊奧運競速滑冰拿下三面銅牌，半工半讀還要兼顧訓練，卻能有優異表現很不簡單。（玉里高中提供）阿美族女孩林佳馨就讀玉里高中高三，也在冬季特殊奧運競速滑冰拿下三面銅牌，半工半讀還要兼顧訓練，卻能有優異表現很不簡單。（玉里高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中