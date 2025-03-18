冬季特殊奧運奪牌！花蓮玉里高中競速滑冰2女將彭楨、林佳馨光榮返鄉

玉里高中選手彭楨（右）勇奪特殊奧運競速滑冰兩面金牌，昨晚在特奧代表隊回國慶功宴上接受表揚。（玉里高中提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2025年冬季特殊奧運會在義大利閉幕，花蓮玉里高中的國手彭楨、林佳馨代表台灣出賽競速滑冰項目，分獲得2金3銅佳績，昨天參加台北天成飯店慶功宴，今天返校受到師生英雄式歡迎，玉里高中校長詹坤達說，肯定兩位選手以堅韌毅力、辛勤付出精神在國際賽拿到佳績，更感謝國家隊教練培訓，幫助偏鄉孩子勇敢逐夢！

1人包辦特殊奧運競速滑冰項目333M、777M兩項金牌，特奧金牌選手彭楨來自花蓮萬榮鄉萬榮部落，由於在體育課上展現絕佳天賦，在玉里高中指導老師邱鈞稜鼓勵下，與同為競速滑冰選手的學姊林佳馨一起受訓，不僅在全國身障運動會拿到銀牌，也在特殊奧運滑冰選拔賽勇奪金牌，獲選為今年冬季奧運台灣國家隊，

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在師長和同學眼中，高二的彭楨個性慢熱又怕生，她在國中畢業後因為嚮往旅遊行業，遠離家鄉到國立玉里高中就讀旅館服務科，開始住校生涯，因為接觸到競速滑冰運動，人生神展開，更從部落走向世界舞台，發光發熱！彭楨開心地說，國小時滑過直排輪，但是從未想像過成為滑冰選手，回想第一次站上冰面就愛上冰上飛行的感覺，一點都不害怕，後來每次只要有機會到冰上集訓都非常期待，出國拿金牌真的很開心，很感謝師長一路以來的鼓勵與支持，她會繼續努力、珍惜每一次參加比賽的機會。

另一位好手林佳馨是阿美族女孩，就讀玉里高中旅館科高三，也同樣入選競速滑冰國手。林佳馨說，自己愛跳舞，高中才開始學直排輪及滑冰，在家人的支持鼓勵下自己勇敢堅持下去，在國外交流互動的場合，更努力介紹台灣的阿美族文化，要讓世界看到台灣。

指導老師邱鈞稜形容，佳馨勇於嘗試，不怕摔倒，永遠在跌倒後馬上站起來，不僅認真參加訓練，同時還要半工半讀，比起其他運動員更辛苦，卻仍在冬季特殊奧運的競速滑冰333公尺、500公尺、222公尺都勇奪銅牌，表現不俗，佳馨將在今年6月畢業，未來發展可期。

玉里高中高二的彭楨代表台灣參加今年的冬季特殊奧運，在競速滑冰場上拿到2金，比賽場上無比自信的笑容令人印象深刻。（玉里高中提供）

阿美族女孩林佳馨就讀玉里高中高三，也在冬季特殊奧運競速滑冰拿下三面銅牌，半工半讀還要兼顧訓練，卻能有優異表現很不簡單。（玉里高中提供）

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