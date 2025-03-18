日職》古林睿煬火球連發飆4K！新庄監督盛讚：被大聯盟球探盯上了

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣火球男古林睿煬，今天在對上讀賣巨人的熱身賽後援上場，也是在他火腿主場的初登板，繳出2局無失分、4次三振的優質內容，賽後火腿監督新庄剛志也讚嘆古林睿煬的表現。

古林睿煬今天迎來旅日後在熱身賽第2次出賽，面對巨人軍於7局上登板後援，主投2局用31球，被敲出1支安打，投出1次四壞保送，送出4次三振，最快球速來到155公里。目前古林在熱身賽投3局沒有失分，防禦率依舊保持0.00。

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古林退場後，連在休息室的新庄剛志也不禁替他的表現拍手叫好，賽後受訪時，新庄剛志也表示：「不會想看看他先發嗎？看了他今天的投球，我對他（開季從牛棚出發）有了新的想法，這個選項已經消失了，當然是指好的方面。」

新庄監督進一步稱讚球隊的狀態：「目前為止沒有傷兵，隨著開幕戰的臨近，大家的狀態都越來越好。」並笑著說道：「古林的表現更是出色，連大聯盟的球探看了都會驚訝吧！他肯定已經被盯上了。」

新庄剛志甚至在還在個人Instagram帳號發文盛讚古林：「真的太感謝你來到火腿了！每次登板都在進步，你的投球真的讓人驚艷，那顆球真的太適合先發了，接下來就讓你朝先發的方向調整吧！」

日本火腿今天以5：2擊敗讀賣巨人，洋砲馬丁尼茲（Ariel Martínez）在7局下代打敲出反方向陽春砲，新庄剛志也在文末表示：「代打能打出這種方向的全壘打，還真的只能靠你了！大家都太棒了，謝謝你們。」

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