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女兒打破母親高懸20年跳高紀錄 羅東鎮運會傳佳話

2025/03/18 18:58

宜縣公正國小學生張芯裴（左），打破母親朱庭瑩（右）高懸20年的羅東鎮運國小女生跳高大會紀錄。（圖由公正國小提供）宜縣公正國小學生張芯裴（左），打破母親朱庭瑩（右）高懸20年的羅東鎮運國小女生跳高大會紀錄。（圖由公正國小提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公正國小體育班六年級學生張芯裴，參加今年羅東鎮全民運動會，在國小女生組跳高項目，以1公尺47摘金，超越2005年由她母親朱庭瑩保持的1公尺40大會紀錄，女兒打破媽媽高懸20年紀錄，在校園傳為佳話。

張芯裴在母親朱庭瑩（右1，拿包包者）面前，跳出1公尺47佳績。（圖由公正國小提供）張芯裴在母親朱庭瑩（右1，拿包包者）面前，跳出1公尺47佳績。（圖由公正國小提供）

朱庭瑩過去也就讀公正國小體育班，2005年代表學校參與羅東鎮運跳高比賽，跳出1公尺40，這項紀錄保持20年，本月15日才由女兒張芯裴改寫。公正校長丁進添今天（18日）表示，母女倆完成跨越世代傳承，女兒接下母親交付的棒子後，開啟另一段尋夢旅程。

朱庭瑩2005年代表公正國小參加羅東鎮運跳高比賽，締造1公尺40大會紀錄。（圖由公正國小提供）朱庭瑩2005年代表公正國小參加羅東鎮運跳高比賽，締造1公尺40大會紀錄。（圖由公正國小提供）

比賽當天，朱庭瑩到場觀賽，張芯裴走進賽場，透過助跑、起跳、騰空、挺身、過桿與落墊一氣呵成，在母親面前跳出1公尺47成績，不僅順利摘金，更締造大會的國小女生組跳高紀錄。值得一提是，張芯裴另在今年宜蘭縣中小學運動會中，打破女童甲組3項全能運動大會紀錄。

張芯裴在今年羅東鎮運跳出1公尺47佳績，改寫媽媽20年前創下的紀錄。（圖由公正國小提供）張芯裴在今年羅東鎮運跳出1公尺47佳績，改寫媽媽20年前創下的紀錄。（圖由公正國小提供）

對於未來的路，張芯裴要在跳高、100公尺短跑、鉛球等重點項目繼續努力，立志成為優秀運動員，日後報考體育系，當個田徑教練，協助宜蘭縣選手勇敢逐夢。

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