東京賽》大谷翔平敲安、道奇單局3分逆轉小熊！山本由伸5局飆4K

大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與小熊的日本東京開幕戰今天正式開打，小熊日籍左投今永昇太先發4局提前退場，沒有被敲出任何安打，送出2次三振。而道奇也在今永退場後突破封鎖，5局結束以3：1逆轉小熊。

昨天道奇已經確定貝茲（Mookie Betts）因身體不適無法上陣，結果今天賽前，原先被排在先發第3棒的佛里曼（Freddie Freeman）也因左肋骨不適而臨時被移出先發，改由K.赫南德茲（Kike Hernandez）鎮守一壘，MVP三連星中僅剩大谷翔平正常出賽，擔任開路先鋒指定打擊。

請繼續往下閱讀...

今永昇太開賽先讓大谷擊出二壘滾地出局，上演三上三下。但2局上控球出狀況，投出2次保送，但回穩後連續解決3位道奇打者。而小熊在2局下立刻反攻，阿瑪亞（Miguel Amaya）在2出局二壘有人時，從道奇日本強投山本由伸手中敲出二壘安打，以1：0先馳得點。

今永3局上大谷擊出二壘平飛球出局，再度投出三上三下，4局上又送出2次保送，但依舊力保不失，也結束今天投球任務。今永昇太先發4局用69球有43顆好球，沒被敲出任何安打，投出4次保送與2次三振。

5局上道奇終於有所反撲，今永退場後小熊派出右投布朗（Ben Brown）中繼，他先投出三振後保送帕赫斯（Andy Pages），接著被大谷翔平敲出擊球初速107.4英哩滾地安打，下一棒艾德曼（Tommy Edman）也敲安，道奇追平比分。

道奇攻勢還沒結束，隨後T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出三壘滾地球形成封殺，但小熊轉傳一壘時發生暴傳失誤，讓大谷跑回道奇超前分，接下來史密斯（Will Smith）再補上一安，道奇單局攻下3分。

至於山本由伸投完5局退場，用72球有48顆好球，被敲出3支安打，投出1次保送與4次三振，失掉1分為責失分。道奇5局打完，以3：1暫時領先小熊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法