東京賽》大谷翔平雙安、山本由伸5局好投 道奇宰小熊收新球季開門紅

大谷翔平。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與小熊的日本東京開幕戰今天正式開打，兩隊今天上演投手戰，道奇在5局上單局灌進3分奠定勝基，終場4：1擊敗小熊，收下2025年球季首勝。

小熊日本強投今永昇太在2局與4局上都遭遇控球危機，單局皆各投出2次四壞保送，但總能化險為夷。最終今永昇太投完4局退場，用69球有43顆好球，沒被敲出任何安打，投出4次保送與2次三振。

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然而在今永昇太退場後，小熊右投布朗（Ben Brown）壓制不住道奇打線，先被大谷翔平敲出道奇本季例行賽首安，接著再遭艾德曼（Tommy Edman）棒打追平，隨後隊友發生失誤，加上史密斯（Will Smith）再補上一安，道奇5局上單局進帳3分逆轉超前。

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而另一位日本強投山本由伸則是在2局下出狀況，1出局後被史萬森（Dansby Swanson）敲出安打，儘管解決掉阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），但仍被阿瑪雅（Miguel Amaya）敲出安打失分。山本最後投完5局退場，用72球有48顆好球，被敲出3支安打，投出1次保送與4次三振，失掉1分為責失分。

投手戰直到9局上，道奇靠著大谷翔平敲出擊球初速107.8英哩二壘安打，隨後T.赫南德茲也敲安送回大谷，幫助道奇攻下第4分；而在山本退場後，道奇啟用班達（Anthony Banda）、卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）、崔南（Blake Treinen）與史考特（Tanner Scott）等牛棚投手，未讓小熊再略城池一步。

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大谷翔平此役5打數敲出2安打，吞下1次三振，跑回2分，打擊率0.400，攻擊指數1.000；山本由伸5局失1分奪下本季首勝。今永昇太則是4局無失分無關勝負；而小熊日籍強打鈴木誠也，擔任先發第2棒指定打擊4打數0安打，吞下1K。

大谷與T.赫南德茲。（美聯社）

山本由伸。（美聯社）

今永昇太。（歐新社）

鈴木誠也。（路透）

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