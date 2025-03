東京賽》大谷翔平雙安、山本由伸5局好投 道奇宰小熊收新球季開門紅

大谷翔平。(歐新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇與小熊的日本東京開幕戰今天正式開打,兩隊今天上演投手戰,道奇在5局上單局灌進3分奠定勝基,終場4:1擊敗小熊,收下2025年球季首勝。

小熊日本強投今永昇太在2局與4局上都遭遇控球危機,單局皆各投出2次四壞保送,但總能化險為夷。最終今永昇太投完4局退場,用69球有43顆好球,沒被敲出任何安打,投出4次保送與2次三振。

然而在今永昇太退場後,小熊右投布朗(Ben Brown)壓制不住道奇打線,先被大谷翔平敲出道奇本季例行賽首安,接著再遭艾德曼(Tommy Edman)棒打追平,隨後隊友發生失誤,加上史密斯(Will Smith)再補上一安,道奇5局上單局進帳3分逆轉超前。

Shohei Ohtani provides the first hit for the @Dodgers in 2025 #TokyoSeries pic.twitter.com/BFz50E5EeI