MLB》因肩膀不適遭取消先發 洋基輪值要角談身體最新狀況

施密特。（資料照，路透社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前段時間因肩膀不適，被取消先發的洋基投手施密特（Clarke Schmidt），近期在牛棚投了24球，且感覺良好，對此施密特在分享了自己在這段時間的狀況。

施密特在投完牛棚後，受訪表示:「如果我的身體有重大問題，那我是不會上場投球的，去年我的身體有點小傷，但當時我還選擇繼續投球，最後讓傷勢加劇，讓我缺席了幾個月時間，所以我希望今年能避免這樣的情況發生。」

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洋基今年春訓一直受到傷病困擾，除一開始去年新人王希爾（Luis Gil）因腰傷需缺席至少三個月外，陣中王牌柯爾（Gerrit Cole）也因需動Tommy John手術導致賽季報銷。

對此總教練布恩（Aaron Boone）受訪時也談到自己的想法:「我覺得我們對施密特這次的牛棚感覺良好。但無論何時，只要選手因身體不適缺席，我們還是會有點害怕，尤其是在考慮到今年春天已經有這麼多傷兵出現後，所以我只希望接下來一切順利。」

施密特今年在春訓初期因背部僵硬延遲了他在葡萄柚聯盟的第一次登板，最後他在3月11日對金鶯主投1.2局失3分。

最後施密特也談到今年休賽季自己的整體狀況:「我從世界大賽結束後就開始訓練，但我可能比預期來得要早停止投球，這次嘗試讓我覺得自己有點停得太久，導致現在在調整進度上有點落後，但現在我的感覺相當不錯。」

施密特去年球季從五月底開始因傷缺席了大半球季的賽事，直到九月才順利歸隊，最終繳出5勝5敗，防禦率2.85的成績，若他本周調整的狀態一切正常，預計將在美國時間周四或五被重新安排回球隊先發輪值中。

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