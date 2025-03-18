霹靂舞》Red Bull BC One台灣大賽 奧運國手孫振改當評審

Red Bull BC One台灣大賽決選名單出爐。（Red Bull提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣最大霹靂舞賽事「2025 Red Bull BC One」4月12日即將在Legacy TERA熱鬧登場，由男、女共24名頂尖舞者爭奪全台最強頭銜，去年巴黎奧運國手孫振應邀改當評審，以過來人經驗期許選手們挑戰自我極限，展現舞者全新高度。

Red Bull BC One日前台灣海選，200名霹靂舞者歷經激烈競爭，決選出16名B-Boys、8名B-Girls，再接再厲爭取前進日本東京的世界總決賽。其中B-Boys包括2023年亞軍、杭州亞運國手Lilma（劉承德），以及曾代表台灣征戰Red Bull BC One亞洲賽的What21（羅國銓），還有去年成為史上最年輕台灣冠軍的Jasper （吳定杰）等；B- Girls也集結近年強者，2022年台灣冠軍R ning（程聿寧）、正備戰名古屋亞運的Sophia（許馥雅）、曾征戰杭州亞運的Eru（陳怡茹）都順利晉級，屆時新生代與經驗豐富的舞者正面交鋒，爭奪最終榮耀。

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征戰過五環殿堂的「台灣一哥」孫振，如今從選手變身評審，對於即將誕生的冠軍充滿期待，「今年評審陣容不同，讓最終結果更難以預測，期待能在決賽當中看到台灣舞者跳出新的高度！」對於未來是否繼續參戰，孫振信心滿滿回應：「當然希望在國際賽場取得更好成績，再次獲得外卡機會。」

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