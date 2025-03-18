東京賽》大谷翔平締造日本史上第1人紀錄！嘆「很久沒這麼緊張了」

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在東京海外開幕戰首戰以4：1打敗小熊，日本巨星大谷翔平5打數敲出2安打，跑回2分，寫下特殊紀錄。

大谷今天擔任先發第1棒指定打擊，首打席面對今永昇太敲出二壘滾地出局，第2打席則敲出二壘平飛球出局。今永退場後，大谷終於在5局上從小熊後援右投布朗（Ben Brown）手中敲出一壘安打，也是道奇本季首安，而大谷該局也回到本壘得分。

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6局上大谷遭到布朗三振，9局上最後打席，大谷從前隊友布雷瑟（Ryan Brasier）手中敲出二壘安打，之後也回來得到保險分。此役大谷翔平5打數2安打，吞下1K，攻下2分，打擊率0.400，攻擊指數1.000。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是史上第一位，在東京巨蛋舉辦的大聯盟開幕戰中，單場回本壘得到2分的日本選手；另外，大谷也是日本史上第3位在東京巨蛋海外開幕戰，單場敲出2安打的打者，前兩位為2012年的鈴木一朗，以及2004年的松井秀喜。

4萬2365名球迷湧入東京巨蛋看球，大谷賽後受訪坦言自己今天其實有些緊張，「已經很久沒這種感覺了，我通常不太會在打擊時感到緊張，但這次確實有點緊張。」他進一步表示：「日本獨特的氛圍，加上球場座無虛席，讓我覺得自己一定得打出安打。雖然有點壓力，但最後能夠敲出安打，真的讓我鬆了一口氣。」

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