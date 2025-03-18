晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

東京賽》大谷翔平締造日本史上第1人紀錄！嘆「很久沒這麼緊張了」

2025/03/18 21:36

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在東京海外開幕戰首戰以4：1打敗小熊，日本巨星大谷翔平5打數敲出2安打，跑回2分，寫下特殊紀錄。

大谷今天擔任先發第1棒指定打擊，首打席面對今永昇太敲出二壘滾地出局，第2打席則敲出二壘平飛球出局。今永退場後，大谷終於在5局上從小熊後援右投布朗（Ben Brown）手中敲出一壘安打，也是道奇本季首安，而大谷該局也回到本壘得分。

6局上大谷遭到布朗三振，9局上最後打席，大谷從前隊友布雷瑟（Ryan Brasier）手中敲出二壘安打，之後也回來得到保險分。此役大谷翔平5打數2安打，吞下1K，攻下2分，打擊率0.400，攻擊指數1.000。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是史上第一位，在東京巨蛋舉辦的大聯盟開幕戰中，單場回本壘得到2分的日本選手；另外，大谷也是日本史上第3位在東京巨蛋海外開幕戰，單場敲出2安打的打者，前兩位為2012年的鈴木一朗，以及2004年的松井秀喜。

4萬2365名球迷湧入東京巨蛋看球，大谷賽後受訪坦言自己今天其實有些緊張，「已經很久沒這種感覺了，我通常不太會在打擊時感到緊張，但這次確實有點緊張。」他進一步表示：「日本獨特的氛圍，加上球場座無虛席，讓我覺得自己一定得打出安打。雖然有點壓力，但最後能夠敲出安打，真的讓我鬆了一口氣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中