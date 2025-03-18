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東京賽》兩度解決大谷沒被道奇敲安！今永昇太投4局退場教頭揭原因

2025/03/18 22:04

今永昇太。（美聯社）今永昇太。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天在東京海外開幕戰以1：4不敵道奇，日籍左投今永昇太先發4局沒被敲出任何安打，在僅用69球的情況下就退場休息，賽後小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）也解釋原因。

今永昇太今天在2局與4局上都遭遇控球危機，單局皆各投出2次四壞保送，但總能化險為夷。最終今永昇太投完4局退場，用69球有43顆好球，沒被敲出任何安打，投出4次保送與2次三振。

賽後談到今永僅投4局便提前退場時，小熊總教練康塞爾表示：「原本就設定70球作為基準，這與賽前的計畫一致，在這種特別的環境下，他的體力可能已經消耗殆盡，因此決定讓他退場休息。」

回憶自己今天的投球內容，今永昇太指出，平常投球時會考慮自己可能會掉幾分，但今天特別專注於不讓對手得分，即便消耗較多用球數，也想要在無失分的情況下退場。「對面投手是山本由伸，如果我先掉分，他就會進入狀態，進一步帶起球隊氣勢。我不想讓比賽氣勢倒向對手，所以格外小心。」

今永表示，雖然曾發生控球不穩讓跑者上壘的狀況，但他心想這很正常，不可能完美無缺，「所以我就是穩住心態投下去。雖然只是剛好運氣好，最後能夠撐過去真的很不錯。」

另外，今永昇太今天面對道奇巨星大谷翔平，兩次都沒被敲出安打，「他的揮棒真的很有威脅性，把這樣的打者排在第一棒，對投手來說壓力真的非常大。」

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