東京賽》飆速158公里！山本由伸談季後賽洗禮 道奇主帥看好拿塞揚獎

山本由伸。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在東京海外開幕戰以4：1擊敗小熊，道奇日本強投山本由伸主投5局失掉1分，送出4次三振，收下新球季首勝。賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也稱讚山本的表現，更看好他有望拿下塞揚獎。

山本今投5局用72球有48顆好球，被敲出3支安打，投出1次保送與4次三振，失掉1分為責失分。最快球速來到98.1英哩（約157.8公里），全場均速也都能維持在96至97英哩。談到今天球速感覺特別快，山本表示自己身體狀態很好，尤其春訓最後幾次登板很有感受，今天並沒有特別出力，但就是有辦法催出理想球速。

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回顧去年大聯盟菜鳥球季在季後賽登板的經驗，山本指出，那一個月的時間讓自己建立更多自信，也更清楚什麼樣的情況容易被打安打、要保持何種心態才能有效壓制打者，而這些都是他過去無法輕易做到的，但經過季後賽洗禮後，已經能將經驗轉化為在投球時的自信。

另外，山本也談到今天開賽一球未投，就先超時違規被記1壞球的狀況，「因為PitchCom出了點問題，我想暫停一下，但發現時間快到了，結果就被判壞球。當下我有點驚訝，不過很快就調整好狀態。」

道奇總教練羅伯斯賽後對山本的表現讚譽有加，速球與指叉球表現都相當優異，開賽就能掌握比賽節奏。「從去年到今年，山本在攻擊好球帶方面展現了更強的自信。如果他能保持健康，持續這樣的表現，他絕對有機會奪得賽揚獎。」

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