東京賽》道奇MVP強打賽前臨時移出先發名單！主帥揭露最新狀況

佛里曼。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外開幕戰，道奇4：1擊敗小熊收下新球季開門紅，不過賽前MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）卻被臨時移出先發名單，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也公布最新情況。

昨天道奇已經確定貝茲（Mookie Betts）因身體不適無法上陣，結果今開賽前30分鐘，原先被排在先發第3棒的佛里曼（Freddie Freeman）也因左肋骨不適而臨時被移出先發，改由K.赫南德茲（Kike Hernandez）鎮守一壘，MVP三連星中僅剩大谷翔平正常出賽，擔任開路先鋒指定打擊。

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35歲的佛里曼賽後表示，這次疼痛的位置與去年季後賽相同，但他強調狀況比去年好很多，還坦言今天原本仍想要上場，但在總教練羅伯斯、總管高梅斯（Brandon Gomes）與棒球運營總裁A.佛里曼（Andrew Friedman）的建議下休息。

佛里曼預計不會在東京進行MRI檢查，羅伯斯表示佛里曼的傷勢並未太嚴重，球隊明天會再觀察他的狀況，由於還只是開幕戰，所以不想讓他的傷勢夜長夢多，「明天如果還是會痛，我大概不會強求他上場。」

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