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山本由伸雪恥 道奇總教練讚：有機會拿賽揚獎

2025/03/19 00:48

〔中央社〕美國職棒大聯盟（MLB）今晚在東京巨蛋由洛杉磯道奇對決芝加哥小熊，歷史性揭幕戰的主角果然還是大谷翔平，他敲出2安2得分，為道奇邁向二連霸的賽季拉開序幕。山本由伸則是為去年海外開幕戰1局失5分慘劇雪恥，繳出5局失1分好投，獲總教練羅伯茲稱讚有機會拿賽揚獎。

本場比賽也締造了歷史，小熊先發投手今永昇太和道奇先發投手山本由伸以MLB球員身分重返東京巨蛋，在大聯盟揭幕戰首次上演日本投手之間的對決。

山本由伸面對首名打者哈波（Bryce Harper）時，因為違反投球計時規則被判1壞球，雖然這一局沒有失分，但開頭就充滿波折。去年在韓國舉辦的揭幕戰第2場比賽中，山本首局便失5分提前退場。他賽前表示，一直在反思那場經歷，「希望儘可能多轉化為正面動力」。

所幸，山本由伸之後以出色的投球掌握比賽節奏，投完5局僅被敲出3支安打，失1分，拿下本季首勝。他賽後表示，「因為是在東京開幕，這場比賽對我來說格外特別。我全力以赴，希望能夠贏得這場比賽」。

至於大谷翔平有沒有說什麼，山本由伸表示，大谷對他說「幹得好」。

山本表示，道奇去年經歷了最棒的一個賽季，大家都非常開心，球員也非常高興，今年會再次全力以赴，朝世界冠軍目標前進。他也想要告訴球迷，「今天久違在大家的加油聲中投球，真的感到無比幸福，也給了我很大的力量」。

道奇總教練羅伯茲也對山本由伸的表現讚譽有加。他在賽後記者會表示，「我認為從去年到今年，他在投球時的自信心有所提升，今年他充滿自信地挑戰好球帶，如果能在接下來的賽季保持這種狀態，我認為沒有理由不進入今年賽揚獎的討論範圍。」

中央社記者在通往記者會室的走廊巧遇山本由伸，特別向他祝賀並表達自己從台灣來，他聽到十分高興，表示他與張奕熟識，希望台灣媒體能多報導這次比賽新聞。

山本由伸與張奕是同梯，兩人交情不錯。世界12強棒球賽台灣隊奪冠後，奪冠功臣之一、投手張奕就曾說，賽後收到昔日（日本職業棒球歐力士猛牛隊）隊友山本由伸傳的恭喜訊息。（編輯：洪(啟)原）1140319

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