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回日本打開幕戰 大谷翔平坦言：難得感到緊張

2025/03/19 01:21

〔中央社〕美國職棒大聯盟（MLB）揭幕戰18日晚間在東京巨蛋由洛杉磯道奇對決芝加哥小熊，大谷翔平上演2安2得分，率隊以4比1奪勝。他賽後表示，雖然自己通常在打擊時不會緊張，但這次比賽開始時，難得感到緊張。

大谷翔平表示，「在日本打球感受到各種壓力，我通常在打擊時不會緊張，不過這次比賽開始時，我確實有些難得地感到緊張，尤其是我不想被保送，所以有些過於急切想要進攻，但是在之後的打席中，我覺得我還是冷靜地處理了這個狀況。他自評，「從第3個打席開始，我覺得發揮的還不錯。」

道奇強打貝茲（Mookie Betts）因為身體不適，提前返回美國，弗利曼（Frederick Freeman）也在比賽前臨時取消先發出場。

對此，大谷翔平表示，「果然在長時間飛行後，又有緊湊的賽程，想要保持健康且能夠繼續比賽確實是很困難。弗利曼可能在比賽前受了點傷，他本人當然很想上場，但他在牛棚也給隊伍帶來很高的士氣。至於貝茲已經提前回去了，沒有直接見到他，但今天的勝利會提升大家的士氣，對明天的比賽產生積極的影響」。

道奇先發山本由伸投滿5局，僅被敲出3安、失1分，成為自2019年田中將大（當時效力於洋基）以來，第4位在揭幕戰取得勝投的日本投手。

大谷翔平對於隊友的出色表現表示，「從一開始他（山本）就非常可靠，不論是他冷靜投球的心態，還是他在棒球技巧方面的表現。即使在失分後，他也能很冷靜地應對。我認為對於投手，尤其是先發投手來說，這種表現非常關鍵。我在牛棚看著他，真的覺得他非常值得信賴。」（編輯：洪(啟)原）1140319

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