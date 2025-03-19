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MLB》回到最初的起點！440SV名將金布瑞重返勇士力拚東山再起

2025/03/19 07:41

金布瑞重返老東家勇士。（資料照，法新社）金布瑞重返老東家勇士。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯累積440次救援成功的明星終結者「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel）上季遭金鶯釋出後乏人問津，但今天終於傳出好消息，據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導指出，金布瑞將與老東家勇士簽下小聯盟合約，如果他能夠重返大聯盟的話，將會獲得200萬美元的年薪。

36歲老將金布瑞在2008年選秀會在第3輪被勇士選中，2010年首度登上大聯盟，隔年就站穩球隊終結者，並首度進入明星賽，以單季46次救援成功拿下新人王與救援王，更完成國聯救援王4連霸，15年生涯效力過8支不同的球隊，分別是勇士、教士、紅襪、小熊、白襪、道奇、費城人和金鶯。

金布瑞去年在金鶯雖然有23場救援成功，但防禦率高達5.33，且苦吞6次救援失敗，最終在9月遭球隊指定讓渡，成為自由球員。

儘管上季表現不佳，金布瑞仍然擁有輝煌成績，累積440次救援成功，生涯防禦率為2.59，據《ESPN》報導指出，金布瑞預計將在接下來幾週內調整狀態，如果一切順利的話，他將升上大聯盟加入勇士牛棚，力拚東山再起，這位經驗豐富的終結者仍有可能為球隊牛棚提供支援。

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