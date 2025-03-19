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MLB》洋基71億新援封鎖紅襪！無緣簽下他的柯拉賽後盛讚

2025/03/19 08:07

佛里德。（路透）佛里德。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基新同學佛里德（Max Fried）今天在春訓對陣紅襪主投4.1局送出3K沒有失分，賽後兩隊以4：4握手言和，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）大力稱讚洋基簽到一位好投手。

佛里德本場比賽用68球，除了只被打2支安打外，還讓紅襪打者出現7次滾地球出局，佛里德本人表示：「這就是我，我是個滾地球投手。如果我可以讓大部分打者都打出滾地球，還有軟弱的擊球，那事情將會一切順利。」

紅襪在休賽季曾被認為是想爭搶佛里德的球隊之一，並開給他7年1.9億美元合約，但他們輸給世仇洋基的史上最大的8年2.18億美元（約新台幣71.9億）合約，接下來同區的紅襪將會很常看到這位好手在他們對面登板。

紅襪總教練柯拉稱讚：「他是那種會讓球被打進場的球員，所以你必須要在他身後提供好的防守。我們曾告訴他，我們的防守會變得更好。簽約沒有發生，他是個好孩子也拿到他應得的。他曾在大舞台上證明自己，並曾獲得成功。所以他們（洋基）真的拿到一位好球員。」

佛里德回顧休賽季的過程：「每個跟我談過的球隊都非常好。而最終，我不知道能不能說出確切的原因。這就像是一種直覺。我感覺這裡才是正確的地方。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後也讚揚子弟兵：「每當我看他投球時，我會試著以打者的角度想怎麼對決他。很難，他的球路太多樣化，打者很難去鎖定單一球種。而且他的球變化量大，打者很容易將球打到地上，並且製造許多軟弱的擊球。」

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