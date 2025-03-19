瑞士賽》女雙胡綾芳／鄭宇倢化解賽末點 逆轉中國第2種子闖16強

鄭宇倢（左）和胡綾芳（右）。（資料照，教練團提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕合庫女雙胡綾芳／鄭宇倢今天凌晨在超級300系列瑞士羽球公開賽，第二局化解對手賽末點，最終鏖戰3局以22：24、22：20、21：17大逆轉中國第2種子的羅徐敏／李怡婧，挺進16強。

身經百戰的胡綾芳在去年開始跟小將鄭宇倢搭配，目前世界排名29，這次在瑞士賽首輪就遭遇去年中國公開賽羅徐敏／李怡婧，預料就是場硬仗。羅徐敏／李怡婧屬中國新生代女雙，兩人也在2018年打下亞青女雙金牌、世青銅牌。

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胡綾芳／鄭宇倢在首局幾乎是一路領先，甚至還先來到20：16，想不到始終未能先下一城，再來又錯過21：20、22：21機會，遭羅徐敏／李怡婧後來居上。

胡綾芳／鄭宇倢在第二局3：8落後，再來則回應一波11：2攻勢超前，接著就跟中國強敵互有來我，羅徐敏／李怡婧先來到20：19，胡綾芳／鄭宇倢化解這次輸球危機追平，再來又連下2分，有驚無險扳回一城。進入決勝局，胡綾芳／鄭宇倢未曾面臨落後，即使對方也多次追到1分差，胡鄭配還是在18：17連得3分，完成絕地大反攻。

台灣女雙在首日瑞士賽除了胡綾芳／鄭宇倢晉級，楊景惇／張淨惠、邱品蒨／董秋彤、許尹鏸／林芝昀也贏球，共4組躋身16強。

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