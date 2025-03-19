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MLB》專家深入剖析大谷翔平 集結3大要素蛻變全方位強打者

2025/03/19 10:23

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平去年締造史無前例的「54轟、59盜」的偉業，更助隊奪下世界大賽冠軍，勇奪生涯第3座MVP殊榮。大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）用進階數據來分析大谷打擊超進化的關鍵。

大聯盟官網記者艾德勒撰文指出，大谷翔平不同於其他明星強打者的地方是擊球點非常深入，他會比其他人等球等得更久，在球更接近身體時才揮棒，這樣他能夠將球打向球場各個方向。

內文指出，大谷翔平的擊球點非常獨特，堪稱是佼佼者，因為他比大多數打者的擊球點還要深，揮棒速度驚人、揮棒軌跡準確，更擁有驚人的球棒控制力，大谷翔平的擊球點在本壘板後方3.7英吋（約9.4公分）處，比平均深了6英吋（約15公分），大聯盟的平均擊球點本壘板前2.4英吋。

另外，大聯盟打者打擊時，球離自己的身體距離平均為30.2英吋，而大谷翔平只有25.7英吋，這也代表大谷的揮棒時機比大多數打者還要晚，但他仍能把球掃出全壘打大牆之外。

大谷翔平是如何能夠做到這一點？艾德勒點出大谷翔平的揮棒速度十分驚人，去年平均有76.3英哩，排名聯盟第8，大聯盟只有25人的平均揮棒速度在75英哩以上，而大谷是這些人當中擊球點最深的。

大谷翔平去年在例行賽和季後賽共累積57轟和103支長打，僅有一半是拉打，其餘都平均分布在中外野和反方向，擊球點幾乎都在本壘板附近或後方，一共敲出24轟和53支長打，這兩項數據都位居聯盟第一。

艾德勒認為，大谷翔平的打擊獨樹一格，綜合了深擊球點、揮棒速度快和球棒控制力高三項要素，他的長打不僅依賴力量，打擊機制非常好，更擁有卓越的調整能力和極具紀律性的出棒策略，這讓大谷成為真正的全方位長打能力的強打者。

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

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