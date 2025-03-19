MLB》先發輪值遭遇傷病危機 遊騎兵簽下三季聯盟敗投王

柯賓加盟遊騎兵。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵3大先發投手葛雷（Jon Gray）、馬利（Tyler Mahle）和布拉德福德（Cody Bradford）因傷缺席開季，為了增加先發輪值深度，遊騎兵今天宣布以1年超過100萬美元的大聯盟合約簽下35歲明星左投柯賓（Patrick Corbin），且內含數百萬美元的激勵獎金。

柯賓的大聯盟生涯從響尾蛇發跡，曾在2013年和2018年入選明星賽，2019年季前以6年1.4億美元大約加盟國民，但僅有在轉隊首年繳出14勝、238K和防禦率3.25的好成績，但近4年來敗投都達到雙位數，自2021年起連續3年都是國聯敗投王，2022年單季曾苦吞19敗。柯賓去年出賽32場，貢獻6勝13敗、防禦率5.62的成績。

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柯賓去年季後成為自由球員，如今獲得遊騎兵的網羅，棒球營運總裁楊恩（Chris Young）對此表示，由於開季先發投手出現受傷的狀況，他認為柯賓是最好的補強人選，除了看中其經驗豐富之外，過去幾年的出賽數也十分穩定。柯賓自2017年起，每個賽季都至少能夠先發達30場以上，投球局數都達152局以上。

遊騎兵雖然有意讓柯賓進入先發輪值，不過開季何時能夠登板仍是未知數，因為他的妻子將在這幾天生產，柯賓要到下週才能與球隊會合。

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