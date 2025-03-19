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MLB》前洋基好手至今沒人要！ 賈吉驚訝：他是很棒的球員...

2025/03/19 09:38

維杜戈至今仍沒有找到新球隊。（資料照）維杜戈至今仍沒有找到新球隊。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕上個賽季效力洋基隊的維杜戈（Alex Verdugo），至今仍未找到新東家，就連前隊友「洋基隊長」賈吉（Aaron Judge）都對此感到訝異。

根據《The Athletic》記者Brendan Kuty撰文指出，賈吉對於維杜戈仍是自由身表示驚訝：「他是個很棒的球員。他的多樣性為隊伍帶來很大的價值。」洋基主帥布恩（Aaron Boone）說：「可能有一點驚訝，對我來說他毫無疑問就是名大聯盟先發級的球員。或許是因為錢或者隊伍方面或者需求方面沒有達成共識。但他跟我們在一起時很棒。」史卓曼（Marcus Stroman）提到：「對，我很驚訝。這就是我所要說的，不過在現今這項運動有很多令人驚訝的事情。就這樣吧。」

上個賽季維杜戈的薪水是870萬美元，但有消息來源透露，28歲的他在成為自由球員後，沒有收到任何一張大聯盟約的報價，他跟瑞佐（Anthony Rizzo）兩位前洋基球員目前都是自由身。

維杜戈上季雖然進攻表現不佳，149場出賽打擊率2成33，比生涯平均2成72還要低上許多，僅敲出13轟與61分打點，wRC+僅83，但他的防守表現並不差，出局製造值（Outs Above Average，簡稱OAA）2，排名聯盟PR77。

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