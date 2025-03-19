網球》史薇泰克回應球砸向球僮爭議 「沒想到會收到那麼多批評」

波蘭前球后史薇泰克。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）日前在印地安泉網賽女單4強賽因發洩情緒，球險些砸到球僮，引起爭議，她說：「我已經馬上道歉，沒想到會招致這麼多批評。」

史薇泰克3盤敗給俄國17歲天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva），比賽中她一度情緒失控，大力用球拍擊球，而球也朝向球僮而去，讓現場響起噓聲。

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對此史薇泰克解釋：「我用一種不該做的行為表達我的沮喪，我從未有意將球擊向他，只是想讓球彈地，我也馬上跟他道歉，而且我們互相點頭示意，我看到許多球員也會這樣做，將球打向地上，但沒想到我會收到那麼多批評。」

史薇泰克說：「我通常能控制自己的衝動，但我可以半開玩笑地說，我在這種動作上缺乏經驗，當我專注且不在場上表現任何情緒，人們會說我是機器人，我的行為被形容為不近人情，如今我變得更情緒化，表現出情感，卻被形容為歇斯底里或不成熟。」

「這樣的狀況並不健康。」史薇泰克說：「因為六個月前，我感到自己的職業生涯岌岌可危，我連續三週每天都在哭，甚至不想踏上球場，分享這些會改變什麼嗎？可能不會，因為我清楚大家都喜歡批評，或是創造理論將觀點強加於他人。」

史薇泰克本週將在WTA千分等級的邁阿密女網賽登場，她以女單第2種子出擊，對手尚未出爐，而她此行矢志化解9個月的冠軍荒。

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