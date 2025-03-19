東京賽》感謝兩大日本傳奇力挺二刀流 栗山英樹：大谷翔平傳承開創新時代

大谷翔平與日本兩大棒球傳奇球星王貞治和長嶋茂雄合照。（取自大谷翔平IG）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在開幕戰以4：1擊敗小熊旗開得勝，2023年經典賽冠軍監督、現任火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹發表觀賽後的感想，更透露，在大家不看好大谷翔平二刀流的時候，兩大前輩長嶋茂雄和王貞治給予高度支持，大谷因此開創了新時代，完成了傳承。

道奇與小熊在3月18日、19日舉行東京海外開幕系列賽，兩隊陣中合計共有5位日本球星，包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太、鈴木誠也。栗山英樹撰文指出，這場開幕戰別具意義，因為這是日本棒球歷史的延續。

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栗山英樹寫道：「過去，美國職棒對日本棒球來說是一種憧憬，但現在不再是，這些選手承載著這份憧憬回到日本，這一切真是無比幸福，日本棒球歷史的先人們也必定在天堂為他們高興，並盛讚『你們做得很好』。我真心想對這些選手說聲謝謝。」

栗山英樹回想起2013年大谷開始投打二刀流時，那時外界充斥著反對的聲音，但巨人終身名譽監督長嶋茂雄和軟銀球團會長王貞治卻給予大谷高度的支持。栗山透露，長嶋前輩說過：「如果有可能，就去試試！」王貞治前輩則是特地來到火腿的更衣室，鼓勵大谷，說道：「二刀流雖然很辛苦，但為了棒球界努力吧！」他們的鼓勵對於大谷翔平來說無比珍貴。

「我常說大谷是『從棒球之神那裡派來的』，栗山英樹深信大谷是一位肩負重大使命的球員，長嶋茂雄和王貞治前輩也正是擁有這樣使命的人，他們看到大谷能改變棒球歷史，並鼓勵他去挑戰，這些話語至今與眼前的賽場緊密相連。

栗山英樹認為，長嶋茂雄和王貞治的支持，讓大谷開創了新的時代，而歷史也因此傳承下去，「我衷心感謝這場開幕戰，讓我們再次感受到歷史的連接。」值得一提的是，大谷翔平日前也在社群平台PO出與高齡89歲的長嶋茂雄和84歲王貞治的合照，留下經典畫面。

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