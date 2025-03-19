MLB》自備鷹眼！奇澤姆滿球數被拉弓 不等挑戰公布就往一壘走（影音）

奇澤姆熱身賽展現出比主審還要準的「鷹眼」。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今年在春訓導入ABS電子好球帶系統，先試用於挑戰好壞球，今天洋基、紅襪熱身賽出現有趣一幕，洋基球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）不等挑戰結果，很有自信的認為是保送往一壘走。

事情發生在六局下，當時奇澤姆在兩好三壞滿球數時，等到一顆外角偏低的伸卡球，主審一開始拉弓判決三振，不過奇澤姆拍拍頭示意挑戰，隨即不等判決結果，就很有自信地往一壘走去。

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而最終結果，這顆伸卡球低於九宮格好球帶，奇澤姆成功推翻結果獲得保送，這個判決也讓美國媒體《Fox》發文，詢問球迷是否希望看到ABS引進例行賽中。

該局洋基在獲得兩次保送後，靠著沃爾普（Anthony Volpe）的一壘安打打回兩分，讓比數成為4比2領先，不過紅襪在七、八兩局各下一分，最終兩隊4比4握手言和。

Would you like to see the ABS System implemented in the regular season?



: @YESNetwork pic.twitter.com/A4U3YEyvVC — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） March 18, 2025

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