MLB》自備鷹眼！奇澤姆滿球數被拉弓 不等挑戰公布就往一壘走（影音）

奇澤姆熱身賽展現出比主審還要準的「鷹眼」。(資料照,法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今年在春訓導入ABS電子好球帶系統,先試用於挑戰好壞球,今天洋基、紅襪熱身賽出現有趣一幕,洋基球星奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)不等挑戰結果,很有自信的認為是保送往一壘走。

事情發生在六局下,當時奇澤姆在兩好三壞滿球數時,等到一顆外角偏低的伸卡球,主審一開始拉弓判決三振,不過奇澤姆拍拍頭示意挑戰,隨即不等判決結果,就很有自信地往一壘走去。

請繼續往下閱讀...

而最終結果,這顆伸卡球低於九宮格好球帶,奇澤姆成功推翻結果獲得保送,這個判決也讓美國媒體《Fox》發文,詢問球迷是否希望看到ABS引進例行賽中。

該局洋基在獲得兩次保送後,靠著沃爾普(Anthony Volpe)的一壘安打打回兩分,讓比數成為4比2領先,不過紅襪在七、八兩局各下一分,最終兩隊4比4握手言和。

Would you like to see the ABS System implemented in the regular season?



: @YESNetwork pic.twitter.com/A4U3YEyvVC