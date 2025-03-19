MLB》現行日職入札制度不會更改！ 大聯盟主席：我們找到平衡點

佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇、小熊海外賽正如火如荼舉行，而美國職棒大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）近期也來到日本，他與日本職棒會長榊原定征會面，並表示，目前雙方對於入札制度感到滿意，預期不會進行重大改變。

曼佛瑞說道：「我們找到了一個平衡點，既有足夠的球員前往美國，也維持了日職的競爭力，這對雙方產業都有幫助。」

請繼續往下閱讀...

日本球員在近年來更早且更大量地挑戰大聯盟，因此使部分日職球隊有所顧慮，像是佐佐木朗希就在未滿25歲時，以國際業餘球員身分跟道奇簽下合約，導致羅德無法拿到太多入札金。但官方歷史學家伊藤修（Nobby Ito）指出，這種現象未必是壞事：「這樣的曝光度能讓更多孩子開始打棒球，提升整體競爭水準。」

日職與大聯盟間的入札制度長期以來備受討論，球員經紀人団野村就批評該制度過於限制球員選擇，甚至可能影響職業生涯：「有球員原本準備赴美，但球團突然改變決定，要他再留一年，然後他受傷，職業生涯就此終結。有些球員因此錯失了追夢的機會。」

近期也有日本球員選擇直接跳過職棒挑戰美國棒球，包含大谷翔平的學弟佐佐木麟太郎選擇就讀史丹佛大學而游擊手森井翔太郎則視直接與運動家簽約，如此一來就能不用在日職累積9年資歷成為自由球員，也能跳過入札制度的限制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法