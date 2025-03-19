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中職》詐騙手法動到棒球產業！「統一獅子營」主辦單位籲切勿上當

2025/03/19 11:49

詐騙集團盜圖後，成立假的line社團試圖行騙。（沃森整合行銷提供）詐騙集團盜圖後，成立假的line社團試圖行騙。（沃森整合行銷提供）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕近期棒球熱度高，詐騙集團將黑手動到職棒相關產業上。每年暑假與寒假統一獅球團都會舉辦的「統一獅子營」，成為詐騙集團仿冒對象。主辦單位沃森整合行銷呼籲：「報名有專屬平台，請球迷切勿受騙，凡事確認再三。」

據悉，詐騙集團冒用職棒球團名義，創立假粉絲團及假的line帳號，並投放社群廣告，球迷若點擊廣告加line與詐騙人員對話，對方會用「報名享優惠半價」等話術行騙。為了避免球迷受害，主辦單位已經報警備案，並公告正確資訊，杜絕相關受騙可能。

隸屬統一7-ELEVEn獅隊的官方營隊粉絲團【統一獅子營】粉絲專頁，發出以下聲明：

近日有不肖詐騙單位，竊取圖片，試圖以假亂真，以及利用統一棒球營名義等，投放廣告及欺騙消費者行為：

1.我們的粉專僅使用【統一獅子營】。

2.報名僅透過HAZIGO營隊平台進行線上報名，付款方式僅有透過第三方金流平台提供的藍新金流（線上刷卡、超商繳費、專屬匯款碼），並無提供任何個人或實體帳戶付款。

3、協辦單位：沃森整合行銷有限公司。

沃森負責人表示：「我們也已前往警局報案，敬請各位家長及學員，如果有欲報名，可以先與我們聯絡或播打統一獅子營服務電話0975-500563，切勿受騙，詐騙無所不在，凡事確認再三。」

詐騙集團盜圖後，成立假的line社團試圖行騙。（沃森整合行銷提供）詐騙集團盜圖後，成立假的line社團試圖行騙。（沃森整合行銷提供）

詐騙集團盜圖後，成立假的l社團試圖行騙。（沃森整合行銷提供）詐騙集團盜圖後，成立假的l社團試圖行騙。（沃森整合行銷提供）

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