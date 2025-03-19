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MLB》投手大谷再次復出能飆165公里火球？道奇隊醫：不是不可能

2025/03/19 14:08

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年將重拾二刀流，但目前暫停牛棚練投，放慢投球復健進度，「投手大谷」5月能否復出仍是未知數。運動醫學權威、道奇隊醫艾爾崔克（Neal ElAttrache）前往東京觀看開幕戰，受訪時對此表示，對於「投手大谷」的復出必須要謹慎評估，目前沒有設定回歸時間表。

大谷翔平自美國時間2月25日4度進牛棚練投30球之後，近期都沒有再進過牛棚，只有靠傳接球練習維持手感，以及確認手臂狀況，投球復健計畫暫緩，專注在打擊上。艾爾崔克昨日在東京巨蛋接受訪問，談到大谷翔平何時能夠重返投手丘，他對此表示，目前尚未設定明確的復出時間表，大谷有可能會在這段期間感到疲勞或是生病，所以預測大谷何時能夠復出投球是不現實的。

艾爾崔克強調，在大谷肩膀完全康復且能正常發力之前，復健進度必須循序漸進，謹慎評估，而他也透露大谷的恢復狀況十分良好。雖然大谷翔平的復出時間將會由球隊管理層和教練團討論做出決定，但艾爾崔克認為，最終決定權會在大谷本人身上，他不僅是一位優秀的球員，同時也是一名好病人，會認真聽取醫療團隊的意見，同時也會表達自己的想法。

對於大谷翔平復出後能否再次飆出100英哩（約161公里）以上的火球，艾爾崔克非常有信心：「我認為是有可能的，第一次動TJ手術前，他的球速最快有99英哩，術後3年則是飆出103英哩（約165公里）的火球，在他身上沒有什麼事情是不可能的。」

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