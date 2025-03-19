NBA》柯瑞缺席換士官長表演 巴特勒繳24分率勇士宰公鹿

巴特勒挺身而出幫助勇士擊敗公鹿。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰公鹿，即便一哥柯瑞（Stephen Curry）缺席，但「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）挺身而出拿下24分，率隊以104：93擊退公鹿止敗。

勇士昨不敵金塊，終止7連勝，今天背靠背對決公鹿，一哥柯瑞因為背部不適缺陣，但之前受傷缺陣的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）回歸，人力不至於不足。

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勇士開局打出一波17：6攻勢，維持領先，但公鹿很快回穩追到個位數落後。上半場勇士兩人得分上雙，巴特勒和波傑姆斯基都繳出11分，公鹿方面，得分前兩節最高的是庫茲馬（Kyle Kuzma）的11分，半場結束勇士暫時以58：44領先。

易籃後，公鹿展開反撲，庫茲馬、羅培茲（Brook Lopez）接力命中三分球，一波14：0攻勢，雙方回到2分差。公鹿靠著里拉德（Damian Lillard）的三分球一舉超前，雙方一番拉鋸，巴特勒在該節讀秒階段站上罰球線，3罰全中助隊要回領先。

決勝節開賽，巴特勒再度完成三分打，隨後又切入得分，加上希爾德（Buddy Hield ）在三分線外開火，勇士一舉回到雙位數領先。不過，公鹿很快迎頭趕上，雙方剩下3分差，隨後波傑姆斯基、小裴頓（Gary Payton II）接力開火奠定勝基。

勇士今天5人得分上雙，巴特勒24分、10助攻，波傑姆斯基投進4顆三分球拿下17分、7籃板，希爾德進帳15分。公鹿部分，庫茲馬拿下22分最高，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）20分次之。

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