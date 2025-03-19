NBA》可愛發威！雷納德轟本季最佳33分 快艇力退龍頭騎士收4連勝

雷納德轟33分，快艇力退龍頭騎士收4連勝。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕快艇今在主場迎戰聯盟龍頭騎士，靠雷納德（Kawhi Leonard）貢獻追平本季最佳的33分領軍，以132：119成功捍衛主場，收下4連勝。

兩隊此役上演飆分大戰，上半場整體命中率都超過5成，騎士首節靠米契爾（Donovan Mitchell）與杭特（De'Andre Hunter）各有10分進帳，打出45：37的攻勢，快艇次節多點開花，團隊轟進6記三分球，前兩節結束追到68：73。

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易籃後快艇持續展開反擊，「可愛」雷納德手感火燙單節8投5中獨攬15分，攜手進帳13分的祖巴克（Ivica Zubac）幫助洛城軍帶著106：102的領先進入決勝節。

快艇末節火力未歇，雷納德與祖巴克持續輸出，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也加入開火行列，單節攻下8分，讓騎士黯然苦吞2連敗。

雷納德外線6投5中攻下全場最高33分，另有7籃板、4助攻、4抄截，祖巴克拿下28分、20籃板，哈登（James Harden）挹注22分、9助攻，波丹諾維奇8投8中拿下20分。

騎士方面，斯特魯斯（Max Strus）繳全隊最高24分，米契爾18投5中拿18分，杭特替補上陣挹注17分。

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