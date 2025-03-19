MLB》吉田正尚砲轟洋基！春訓打擊率3成21仍「高機率」IL開季

吉田正尚開轟。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊日籍好手吉田正尚，今天在對陣洋基的春訓熱身賽當中開轟，不過報導指出他依舊有可能在開季從傷病名單中出發。

吉田正尚本場比賽擔任球隊先發指定打擊，3打數敲出1安打，是一發2分打點全壘打，春訓目前打擊率3成21，攻擊指數0.785。不過儘管開轟，但吉田正尚目前依舊在進行肩膀的復健，他在去年10月動肩膀手術後傳球的能力尚未恢復。

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紅襪主帥柯拉（Alex Cora）今天坦言，吉田正尚開季有極高的機會得從傷病名單出發，根據《The Athletic》報導指出，吉田正尚目前已經能傳100英尺。

儘管沒有明說，但吉田正尚之所以能打卻要從傷病名單出發，主因便是紅襪簽下柏格曼（Alex Bregman），柏格曼預計會鎮守紅襪三壘，原本三壘手德弗斯（Rafael Devers）也將因此改任指定打擊。柯拉也提到，吉田正尚今年賽季預計只會得到有限的指定打擊機會，代表他勢必得要防守才能夠待在先發打線當中。

柯拉說道：「他是我們最好的打者之一，他會動手術是有原因的。我們曾談論過這件事，而我們也想要他守外野。他想要在這裡做出貢獻。...我認為他會沒事的。他的打擊表現是最重要的。」吉田正尚也透過翻譯表示，無論是指定打擊還是外野，他只想要讓自己做好準備。

Yoshida takes Hartlieb deep pic.twitter.com/jcHnjm6qFI — Dillard Barnhart （@BarnHasSpoken2） March 18, 2025

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