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MLB彩蛋！東京開幕賽與《寶可夢》合作 大谷翔平是「烈咬陸鯊」

2025/03/19 15:20

MLB彩蛋！東京開幕賽與《寶可夢》合作 大谷翔平是「烈咬陸鯊」昨（18）日大聯盟東京海外首戰開幕儀式與《寶可夢》合作，輪到大谷翔平登場時，《寶可夢》顯示其代表寶可夢是Mega型態的「烈咬陸鯊」。（圖擷取自「ポケモンずかん」官網、路透，本報合成）

相關新聞報導：太巧了吧！大谷翔平竟是這隻寶可夢

〔即時新聞／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平，過去曾被發現身體數值與《精靈寶可夢》（Pokemon，舊譯︰神奇寶貝）中的「烈咬陸鯊」（ガブリアス）設定一模一樣，自此成為熱門迷因。昨（18）日大聯盟東京海外首戰開幕儀式與《寶可夢》合作，輪到大谷翔平登場時，《寶可夢》顯示其代表寶可夢為Mega型態的「烈咬陸鯊」，間接認證迷因的瞬間，讓現場歡聲雷動。

綜合日媒報導，「烈咬陸鯊大谷」（ガブリアス大谷）迷因最早在2023年開始流行，有網友偶然發現，大谷翔平的193公分身高與95公斤體重，竟與「烈咬陸鯊」設定數據一樣，加上烈咬陸鯊登場的「神奧地區」原型為北海道，大谷翔平曾效力日職北海道火腿鬥士打球，北海道也成為兩者一共通點，以及大谷翔平的強悍「二刀流」的技術，能與烈咬陸鯊的鐮刀狀翅膀呼應，自此誕生另類的跨界迷因。

美國職棒大聯盟（MLB）揭幕戰於18日晚間在東京巨蛋舉行，在賽前開幕儀式上，MLB與《寶可夢》進行了一段夢幻的聯動演出，除了邀請少年拿著一顆精靈球到投手丘開球、6隻「皮卡丘」在球場走動，東京巨蛋大螢現場還響起《寶可夢》多首經典遊戲BGM，並在球員出場時於大螢幕顯示代表的寶可夢圖像，炒熱現場氣氛。

其中，大谷翔平登場時，螢幕顯示他的代表寶可夢是Mega型態的「超級烈咬陸鯊」，緊接著輪到芝加哥小熊隊球員進場時，現場背景音樂切換成《寶可夢鑽石/珍珠》中玩家對上神奧地區冠軍「竹蘭」（シロナ）的專屬BGM。據了解，竹蘭是擁有的眾多寶可夢夥伴中，烈咬陸鯊是她最具代表性、最強的寶可夢搭檔。

日媒報導指出，「烈咬陸鯊大谷」迷因被官方間接認證，讓不少球迷粉絲感到非常驚喜，甚至在日本社群網路掀起大量討論，成為熱門流行趨勢。

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