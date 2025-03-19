MLB彩蛋！東京開幕賽與《寶可夢》合作 大谷翔平是「烈咬陸鯊」

昨（18）日大聯盟東京海外首戰開幕儀式與《寶可夢》合作，輪到大谷翔平登場時，《寶可夢》顯示其代表寶可夢是Mega型態的「烈咬陸鯊」。（圖擷取自「ポケモンずかん」官網、路透，本報合成）
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〔即時新聞／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平，過去曾被發現身體數值與《精靈寶可夢》（Pokemon，舊譯︰神奇寶貝）中的「烈咬陸鯊」（ガブリアス）設定一模一樣，自此成為熱門迷因。昨（18）日大聯盟東京海外首戰開幕儀式與《寶可夢》合作，輪到大谷翔平登場時，《寶可夢》顯示其代表寶可夢為Mega型態的「烈咬陸鯊」，間接認證迷因的瞬間，讓現場歡聲雷動。
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綜合日媒報導，「烈咬陸鯊大谷」（ガブリアス大谷）迷因最早在2023年開始流行，有網友偶然發現，大谷翔平的193公分身高與95公斤體重，竟與「烈咬陸鯊」設定數據一樣，加上烈咬陸鯊登場的「神奧地區」原型為北海道，大谷翔平曾效力日職北海道火腿鬥士打球，北海道也成為兩者一共通點，以及大谷翔平的強悍「二刀流」的技術，能與烈咬陸鯊的鐮刀狀翅膀呼應，自此誕生另類的跨界迷因。
美國職棒大聯盟（MLB）揭幕戰於18日晚間在東京巨蛋舉行，在賽前開幕儀式上，MLB與《寶可夢》進行了一段夢幻的聯動演出，除了邀請少年拿著一顆精靈球到投手丘開球、6隻「皮卡丘」在球場走動，東京巨蛋大螢現場還響起《寶可夢》多首經典遊戲BGM，並在球員出場時於大螢幕顯示代表的寶可夢圖像，炒熱現場氣氛。
其中，大谷翔平登場時，螢幕顯示他的代表寶可夢是Mega型態的「超級烈咬陸鯊」，緊接著輪到芝加哥小熊隊球員進場時，現場背景音樂切換成《寶可夢鑽石/珍珠》中玩家對上神奧地區冠軍「竹蘭」（シロナ）的專屬BGM。據了解，竹蘭是擁有的眾多寶可夢夥伴中，烈咬陸鯊是她最具代表性、最強的寶可夢搭檔。
日媒報導指出，「烈咬陸鯊大谷」迷因被官方間接認證，讓不少球迷粉絲感到非常驚喜，甚至在日本社群網路掀起大量討論，成為熱門流行趨勢。
ガブリアスと同じ体格なの拾われてて草 pic.twitter.com/0YuFBdNCrw— ワタシ＝マ＝ソン （@shimasonice） March 18, 2025
【ついに】MLB開幕式、大谷翔平の選手紹介で「ガブリアス」登場 身長・体重同じの共通点https://t.co/TwE5VbwrNa— ライブドアニュース （@livedoornews） March 18, 2025
選手紹介の際は、選手とともにポケモンもスクリーンに映し出され、大谷の時は「ガブリアス」が登場した。大谷とガブリアスは身長、体重や「北海道」に縁があるなど共通点が多い。 pic.twitter.com/aOFoX2MpOB
ポケモン公式「ガブリアス大谷」人気に便乗で話題 身長・体重同じの共通点！MLB開幕戦で粋な演出実現「やりやがった！（笑）」（写真 全3枚）https://t.co/AcyN3REbCJ— ORICON NEWS【アニメ】 （@oricon_anime_） March 18, 2025
#MLB開幕戦 #ピカチュウ
大谷翔平とガブリアスが身長と体重一緒だからってコラボするとは思わなかったw#大谷翔平 #MLB #ドジャース #ポケモン #ガブリアス #二刀流 pic.twitter.com/L2aFEgPMif— わらうまらいふ （@iamwarauma） March 18, 2025
大谷さんはガブリアスと身長･体重一緒ですからね･･･笑https://t.co/Yr9PaTyGJ0 https://t.co/GDVRVZ2SY8 pic.twitter.com/ph7bLDBNMC— ぽけるす（ぽけぽけ動画）⚾ （@Pokerusu_TV） March 18, 2025
シロナと言えばガブリアス— みっちゃん （@Mittyan0911） March 18, 2025
ガブリアスと言えば大谷翔平と体格ほぼ一致
なるほどね...#MLB
#TokyoSeries pic.twitter.com/1Mu47FpVb5