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日職》古林睿煬改先發調整 新庄監督有甜蜜煩惱

2025/03/19 14:56

古林睿煬。（資料照，取自產經體育）古林睿煬。（資料照，取自產經體育）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣火球男古林睿煬，昨日在對上讀賣巨人的熱身賽後援上場，繳出2局無失分、4次三振的好投，最快球速達155公里。火腿監督新庄剛志賽後盛讚古林睿煬，並點名開季將朝先發調整。日媒今天撰文指出，新庄監督開季就出現甜蜜的煩惱。

火腿監督新庄剛志原本有意讓古林睿煬開季從牛棚出發，但他在昨天熱身賽表現亮眼，春訓目前合計投2場、3局無失分，只被擊出1支安打，投出4次三振、1次四壞球，防禦率仍是完美的0。新庄賽後甚至在個人Instagram發文盛讚：「真的太感謝你來到火腿了！每次登板都在進步，那顆球真的太適合先發，接下來就讓你朝先發的方向調整吧！」

據《東京體育報》報導指出，目前的火腿先發投手輪值幾乎已經確定，將由金村尚真、伊藤大海、山崎福也、加藤貴之、北山亘基以及韋赫根（Drew VerHagen）六人組成，古林即便重返先發，可能要等到4月第2週對戰樂天金鷲與西武獅的六連戰，才有機會看到他在一軍先發登板。

由於隊內競爭激烈，許多狀態絕佳的選手無法獲得太多的上場機會，新庄監督對此感到相當苦惱：「真的很難決定，時間也不多了，大家的狀態調整得越來越好，我該怎麼辦呢？」他還開玩笑說道，「我今晚要去薄野（札幌知名美食區）吃燒肉，但可能要帶上3台iPad。右手吃燒肉，左手滑iPad，一邊想著如何安排陣容。」

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