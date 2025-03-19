縣立苑高排球4大盃賽封王，挑戰聯賽冠軍苗縣府授旗。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣縣立苑裡高中排球隊在地耕耘約20年，經過長期努力，近期陸續收穫成果，其中國中男排連奪賽季永信盃、華宗盃、和家盃、莒光盃4大盃賽冠軍，高中男子排球隊則睽違16年重返6強，國中部女排則首度進軍6強。21日國中部將揭開聯賽序幕，苗栗縣長鍾東錦今天也前往學校授旗，鼓勵學生；校長吳俊秀則期許選手全力以赴，為苗栗縣帶回首座聯賽冠軍。

男排教練陳昭凱向選手喊話，國中部男排選手勿因之前連續奪得盃賽冠軍因此鬆懈，畢竟如今不少學校將縣立苑高國中男排隊當成頭號假想敵，也希望選手不要將壓力全往肩上扛。

請繼續往下閱讀...

縣立苑中高中部與國中部男女排4隊參加聯賽，皆順利闖入12強，創下紀錄，可惜高中部女排未能打入最後6強，但仍收穫滿滿，學校3隊打進最後6強，也顯現出苑裡鎮排球隊的強勁實力。

「這十年來，每一天的汗水、每一次的失敗與重來，都是為了累積能量，等待這一天的到來。」出身縣立苑高男排隊的陳昭凱說，以教練身分帶領選手追逐榮耀，僅一圓自己學生時代未竟的夢想，更視為對鄉里的承諾與回饋。他也強調，「願力，不僅僅是我們球隊的精神標語，更是凝聚每一個人的心願，成就最強的意志。」

吳俊秀感謝縣政府挹注資源、選手家長們如鎮代會主席洪晃琦、地方仕紳的後援支持，讓選手無後顧之憂在賽場揮灑汗水拚博。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法