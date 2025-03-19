晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

縣立苑高排球4大盃賽封王 挑戰聯賽冠軍苗縣府授旗

2025/03/19 15:07

縣立苑高排球4大盃賽封王，挑戰聯賽冠軍苗縣府授旗。（記者蔡政珉攝）縣立苑高排球4大盃賽封王，挑戰聯賽冠軍苗縣府授旗。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣縣立苑裡高中排球隊在地耕耘約20年，經過長期努力，近期陸續收穫成果，其中國中男排連奪賽季永信盃、華宗盃、和家盃、莒光盃4大盃賽冠軍，高中男子排球隊則睽違16年重返6強，國中部女排則首度進軍6強。21日國中部將揭開聯賽序幕，苗栗縣長鍾東錦今天也前往學校授旗，鼓勵學生；校長吳俊秀則期許選手全力以赴，為苗栗縣帶回首座聯賽冠軍。

男排教練陳昭凱向選手喊話，國中部男排選手勿因之前連續奪得盃賽冠軍因此鬆懈，畢竟如今不少學校將縣立苑高國中男排隊當成頭號假想敵，也希望選手不要將壓力全往肩上扛。

縣立苑中高中部與國中部男女排4隊參加聯賽，皆順利闖入12強，創下紀錄，可惜高中部女排未能打入最後6強，但仍收穫滿滿，學校3隊打進最後6強，也顯現出苑裡鎮排球隊的強勁實力。

「這十年來，每一天的汗水、每一次的失敗與重來，都是為了累積能量，等待這一天的到來。」出身縣立苑高男排隊的陳昭凱說，以教練身分帶領選手追逐榮耀，僅一圓自己學生時代未竟的夢想，更視為對鄉里的承諾與回饋。他也強調，「願力，不僅僅是我們球隊的精神標語，更是凝聚每一個人的心願，成就最強的意志。」

吳俊秀感謝縣政府挹注資源、選手家長們如鎮代會主席洪晃琦、地方仕紳的後援支持，讓選手無後顧之憂在賽場揮灑汗水拚博。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中