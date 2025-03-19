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中職》超搶手的味全龍天母主場 「星空露營席」3/20開賣！

2025/03/19 15:15

味全龍天母主場特殊席3月20日開賣。（味全龍提供）味全龍天母主場特殊席3月20日開賣。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職味全龍的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣，無論是奢華露營風格的「星空露營席」、大口吃肉體驗美式燒烤的「龍焰燒烤席」、墨西哥風情滿滿的「龍星雙人席」，還是全家大小與毛孩一同應援的「龍閣家庭席」，每個席位都帶來獨特的美食饗宴與觀賽體驗。

去年開賣即秒殺的星空露營席，今年好評加開增設至六座奢華露營席，提供更多球迷體驗機會，現場提供達美樂披薩與啤酒，讓您在舒適的空調帳幕中，與三五好友享受最獨特的庭園式觀賽體驗，感受比賽與露營交織的樂趣。

味全龍天母主場特殊席3月20日開賣。（味全龍提供）味全龍天母主場特殊席3月20日開賣。（味全龍提供）

本季龍焰燒烤席攜手「股感媒體StockFeel」，帶來各式風味香腸、杏鮑菇吃到飽，打造最強野球燒肉席位，大口吃肉享受最豪邁的棒球夜。

龍星雙人席特別邀請「RollFive樂發福」提供墨式風情美食，讓球迷與最親密的球伴在特製雙人座椅上，享受舒適觀賽空間的同時，沉浸在異國風味的美食饗宴中，為龍將們熱情應援。

今年全面升級的龍閣家庭席，不僅讓球迷與家人共度熱血球賽時光，還將全年推行寵物友善措施，歡迎球迷與家中毛孩一同進場同樂。此外，每組席位將提供「Chili’s」美式分享餐，讓您與親朋好友一邊品嚐美食，一邊為球場上的龍將們加油，度過最棒的家庭時光。

此外，能夠一覽天母球場天際線、無論舉辦主題派對、商務餐敘、團體觀賽都相當合適的貴賓包廂，不僅依然享有極致觀賽體驗，今年更與天母球場超人氣美食「德克士炸雞」合作，提供貴賓享用豐盛的脆皮炸雞派對餐，另贈球星或小龍女迎賓卡、包廂專人訂餐與送餐服務，以及免排隊專屬進場通道，歡迎來信官網預約。

味全龍天母主場特殊席3月20日開賣。（味全龍提供）味全龍天母主場特殊席3月20日開賣。（味全龍提供）

味全龍天母主場特殊席3月20日開賣。（味全龍提供）味全龍天母主場特殊席3月20日開賣。（味全龍提供）

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