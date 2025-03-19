網球》喬帥創立的球員工會告ATP、WTA 轟協會壟斷且相互勾結危害選手

喬科維奇。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕由塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）共同創立的職業網球運動員協會（PTPA）向網球機構男子職業網球協會（ATP）、女子職業網球協會（WTA）、國際網球總會（ITF）和國際網球誠信機構（ITIA）提起訴訟，稱四大協會存在反競爭商業行為、壟斷職業網球和濫用的行為，已對球員和球迷都造成傷害。

PTPA提起訴訟還交出162頁的訴狀，其中一項就是指控四大協會相互勾結，在某些狀況還與賽事有掛勾，減少競爭和操控獎金，並透過強制使用姓名、形象和肖像交易，和其他職業運動相比較低的收入分成比例來抑制球員收入，且會侵犯隱私權，特別是藥物檢測有關的侵犯隱私權。

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PTPA與250多位球員見面，討論調查結果和後續動作，據PTPA聯合創辦人波斯皮希爾（Vasek Pospisil）指出，大多數人都贊成提起法律訴訟，「我與100多名球員單獨交談，試圖讓球員以原告身份加入訴訟，但這比簡單地獲得支持要困難許多。」

波斯皮希爾說：「大家擔心的是，『這會帶來什麼結果？尤其是ATP和WTA』，許多人不想公開自己的姓名，希望謹慎行事。』

對此ATP僅發表聲明強調PTPA指控毫無根據，而WTA則表示，PTPA的行動令人遺憾且會誤導大眾，會在適當的時候堅決捍衛組織的立場。

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