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東京賽》道奇先發打線出爐！大谷續扛核彈頭、MVP強打連兩戰缺陣

2025/03/19 16:07

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外賽G2今晚6點（台灣時間）登場，道奇與小熊賽前都公布先發名單，其中道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）確定連續2天缺陣。

道奇先發打線為：1棒DH大谷翔平，2棒二壘手艾德曼（Tommy Edman），3棒右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez），4棒捕手史密斯（Will Smith），5棒三壘手馬恩西（Max Muncy），6棒一壘手K.赫南德茲（Kike Hernandez），7棒左外野手（Michael Conforto），8棒游擊手羅哈斯（Miguel Rojas），9棒中外野手帕赫斯（Andy Pages），「令和怪物」佐佐木朗希則將迎接大聯盟初登板，擔任先發投手。

佛里曼。（資料照）佛里曼。（資料照）

MVP強打佛里曼昨天原被排在先發3棒一壘手，但在賽前30分鐘卻因左肋骨不適而被臨時移出先發名單。佛里曼本人昨在賽後指出，第2戰有75%機率能上場，但今天再度作壁上觀。加上原本就確定身體不適無法出賽的貝茲（Mookie Betts），道奇MVP三連星連續2天都只有大谷正常應戰。

小熊先發打線為：1棒左外野手哈普（Ian Happ），2棒DH鈴木誠也，3棒右外野手塔克（Kyle Tucker），4棒一壘手布許（Michael Busch），5棒三壘手蕭（Matt Shaw），6棒游擊手史萬森（Dansby Swanson），7棒中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），8棒捕手凱利（Carson Kelly），第九棒二壘手柏提（Jon Berti），先發投手則是明星左投史蒂爾（Justin Steele）。

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