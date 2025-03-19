桃園挺桃猿！桃捷公司邀請球迷24日一同開箱挺猿彩繪列車

2025中華職棒賽季將在3月29日點燃戰火，桃園大眾捷運公司打造機場捷運「挺猿彩繪列車」，將於本月24日首航，邀請球迷和樂天桃猿隊一起開箱，「全猿猛進」！ （桃園大眾捷運公司提供）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕12強棒球賽台灣隊奪冠引發棒球熱，台灣隊再度晉級進軍棒球經典賽讓熱情延續！2025中華職棒賽季將在3月29日點燃戰火，桃猿樂天主場首場賽事在3月30日開打，桃園大眾捷運公司和樂天球團推出多項挺猿活動，並推出精選12強桃猿球星一日票，更打造機場捷運「挺猿彩繪列車」將於本月24日首航，邀請球迷和樂天桃猿隊一起開箱，「全猿猛進」！

桃捷公司於2025賽季與樂天球團的合作更多元，首先登場的是24日「挺猿彩繪列車」的首航開箱儀式，在12強賽事表現優異的樂天桃猿球星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4人，成為挺猿彩繪列車的亮點。桃捷公司表示，為響應「全猿猛進」，彩繪列車首航活動特別邀請50名球迷和樂天女孩溫妮、筠熹一起搭乘挺猿列車，從A22老街溪站開往A19桃園體育園區站，並在車站進行象徵球季開打的開球儀式，參加首航的球迷可與樂天女孩一起搭乘首航列車，活動過程中拍照打卡上傳社群，也可獲贈樂天聯名棒球1顆，想參加挺猿彩繪列車首航的球迷，可於3月24日下午1點30分，到A22老街溪站的旅客詢問處集合。

請繼續往下閱讀...

除了打造挺猿彩繪列車，桃捷公司新球季對12強表現傑出的4名樂天桃猿球員製作專屬桃捷一日票，並搭配樂天桃園主場賽事門票，以聯票方式在全線各車站（A20除外）販售，平日票組400元，假日票組550元，還有可以選擇主題日活動的暢遊票組650元，聯票優惠最高達320元。「挺猿聯票」除了可於機場捷運車站購買，今年也首度跟7-11合作，在ibon售票系統劃位購票。

桃捷公司也和樂天球團製作適合戶外使用的聯名商品，包括野餐墊、環保筷、飲料提袋、束口袋、聯名棒球等。而為了推廣棒球運動，吸引球迷進場看球，樂天球團也特別提供主場門票100元折價券，只要在蝦皮購物的桃園捷運網路商城每購買100元商品，即贈送1張100元的門票折價券，買越多送越多。

桃捷公司以行動支持職棒，與樂天球團在賽季中進行多元合作，球迷可以隨時關注桃捷公司臉書粉絲專頁，將不定期公布行銷活動，歡迎球迷使用TPASS或購買桃捷一日票，在熱情的棒球賽季暢遊機捷周邊景點。

2025中華職棒賽季將在3月29日點燃戰火，桃園大眾捷運公司以12強賽事表現傑出的4名樂天桃猿球星製作專屬桃捷一日票卡。 （桃園大眾捷運公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法