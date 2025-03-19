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自由車環台賽》從業餘車手變國手 李冠賢高雄市站衝出台灣隊本屆最佳名次

2025/03/19 17:42

李冠賢獲單站第15最佳 （國際自由車環台賽提供）李冠賢獲單站第15最佳 （國際自由車環台賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年國際自由車環台公路大賽今天進行第4站高雄市站，經過總長146.44公里的激戰，以色列職業隊的艾因霍恩（Itamar Einhorn）以3小時08分34秒率先衝線，勇奪單站冠軍，而李冠賢靠著最後衝刺成功拿下單站第15，是台灣隊本屆單站最佳名次。

高雄市站高低起伏具挑戰性，串聯宗教文化、客家文化及自然景觀，挑戰選手技術，而集團今天在經過超過140公里激戰後，所有車手在距離終點高雄國家體育場前4公里再度完成集結，各車隊展現團體戰力，最終以多達94名車手大集團衝線畫面，去年就在高雄市站奪冠的以色列車手艾因霍恩再度奪下單站冠軍，黃衫則由同是以色列職業車隊的吉爾摩（Brady Gilmore）取代隊友克雷奇（Moritz Kretschy），但兩人的總成績都是11小時10分50秒，吉爾摩說：「目前我們在總排名佔前二，明天不管是我或是隊友拿黃衫，能為車隊捍衛黃衫都是一件令人振奮的事。」

李冠賢以3小時08分34秒獲得單站第15，他說：「最後4公里真的是激戰，我只能從每個空隙中鑽進去，我的把手甚至還被車手的腿敲到，戰況之激烈，可見一般。」李冠賢也是台灣五虎中最特殊的一員，他並不是從學校專業車手出生，從18歲才開始練車，到如今騎下車隊最佳單站成績，他說：「十年多時間，我從騎車環島到現在在騎環台賽，真的很不可思議。」

李冠賢去年首度入選環台賽，但第一站台北市站就出局，今年年初還特別跟馮俊凱到泰北訓練，今年果然順利騎到第四站，李冠賢已經多年將台灣車手帶到法國俱樂部訓練，他說：「我希望以我為例，有夢就去追，但當然還是要有家人的支持，過去我的岳父也無法理解，但今年他們都到現場支持我，讓我很受感動！」

台灣隊教練盧紹軒說：「今天基本都有照我們設定的戰術進行，誌盛、冠賢都在大集團前面，比較可惜是何彥誼可能是昨天過於疲勞，今天就比較保守一點，明天最後一站都是平路，我們會再試著想辦法讓成績再靠前一點。」

環台賽明天第五站美麗新六堆站也是最後一站，總長121.41公里，這站也是環台賽嶄新的一站，並且有最後的兩個衝刺點，最終將決定最後的三色冠軍衫得主。

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