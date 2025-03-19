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籃球》賀博婉拒美國U19邀請 張承中：尊重他的意願

2025/03/19 18:02

賀博。（資料照，記者王藝菘攝）賀博。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台美混血小將賀博和哥哥賀丹確定今年來台參與瓊斯盃，日前他獲得美國U19男籃邀約，讓他未來披上台灣隊戰袍可能出現變數。不過，今天傳出賀博已經婉拒美國隊邀約，籃協副秘書長張承中表示，對於他的決定，籃協都尊重。

賀博這季披上哈佛戰袍出征NCAA，表現亮眼獲得關注，日前傳出美國U19男籃邀請他加入，但今天他的母親在接受媒體訪問時透露，他已經婉拒美國男籃邀請，希望和哥哥一起來台參與瓊斯盃。

對於賀博的決定，張承中說：「我們尊重賀博的判斷跟選擇，我們也不適合去問他什麼，但很高興他願意回來打瓊斯盃，希望大家給兄弟倆一點空間，他們很優秀，唸書唸得好、球也打得好，未來無可限量，而好消息是賀丹賀博都有接電話，我們也一直保持聯繫。」

賀丹、賀博已經連續3年來台參與瓊斯盃，對於兩人未來規劃，張承中認為，關於國際籃總（FIBA）國際賽等問題，要讓兩人來回應比較合適，「他們願意打瓊斯盃是很好的事情，他們有台灣血統跟我們有連結是很好的事情，雙方也一直都有溝通。」他強調會全力爭取，但畢竟兩人都還年輕，希望不要給他們太大壓力，多給他們一點空間。

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