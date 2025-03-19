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籃球》前湖人名將萊德之子有望披台灣隊戰袍？張承中透露目前進度

2025/03/19 18:17

小萊德。（取自X）小萊德。（取自X）

〔記者粘藐云／台北報導〕前湖人名將萊德（Isaiah Rider Jr.）的兒子小萊德（Isaiah Rider IV）擁有四分之一的台灣血統，日前傳出他的母親凡妮莎（Vanessa Rider）積極為兒子爭取申請台灣護照，也有意願讓他加入台灣男籃。對於又有新血可加入國家隊，籃協副秘書長張承中表示，肯定會積極爭取，但現階段要先釐清小萊德母親的身分認定，還有法規問題。

前湖人名將萊德之子小萊德現年15歲，目前是美國籍，但他的母親凡妮莎擁有二分之一的台灣血統，倘若他能在16歲之前取得台灣護照，未來可以不用佔歸化名額，以本土球員身分代表台灣出征國際賽。

小萊德的狀況，張承中表示，目前正在積極聯絡當中，「一定會跟他們取得聯繫，但他的情況可能要看他跟他母親的身份，再看下一步怎麼做。」

張承中提到，假如小萊德的母親沒有台灣的身分證跟護照，等於是外國人，屆時她要如何取得身分證和護照，都會牽涉到法規問題，「我們現在得先研究法規還有釐清小萊德母親和小萊德的身份認定，如果他們有意願，我們一定會全力促成、幫忙，對於他未來加入國家隊樂觀其成。」

張承中。（資料照，記者陳志曲攝）張承中。（資料照，記者陳志曲攝）

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