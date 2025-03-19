晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》近3年以中繼出賽居多 紅襪傾向讓新同學查普曼扛終結者

2025/03/19 19:20

查普曼。（資料照，法新社）查普曼。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據波士頓媒體《MassLive》記者寇堤羅（Chris Cotillo）與麥克亞當（Sean McAdam）的報導中指出，球團內部目前傾向讓新球季轉戰紅襪的火球男查普曼（Aroldis Chapman）擔任開季紅襪的終結者。

查普曼在休賽季以1年1075萬美元加盟紅襪，剛滿37歲的他，在大聯盟已歷經15個球季，生涯一共出賽796場，繳出55勝45敗以及多達335次救援成功，防禦率2.63（標準化防禦率ERA+158）。

不過近3個賽季，查普曼幾乎都是擔任中繼投手居多，2022年到2024年172場的出賽，只有39次的救援機會，並拿下29次救援成功。

今年熱身賽查普曼出賽6場，5.1局的投球送出多達10次三振，防禦率3.38表現不俗，但若他無法把關球隊最後一道防線，球團仍有前白襪守護神罕德瑞克斯（Liam Hendriks）以及去年繳出優異表現的史雷頓（Justin Slaten）。

紅襪目前還尚未決定開幕戰的球員名單，總教練柯拉（Alex Cora）必須要在美國時間27日前，也就是要作客面對遊騎兵的比賽前一天決定26人名單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中