MLB》近3年以中繼出賽居多 紅襪傾向讓新同學查普曼扛終結者

查普曼。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據波士頓媒體《MassLive》記者寇堤羅（Chris Cotillo）與麥克亞當（Sean McAdam）的報導中指出，球團內部目前傾向讓新球季轉戰紅襪的火球男查普曼（Aroldis Chapman）擔任開季紅襪的終結者。

查普曼在休賽季以1年1075萬美元加盟紅襪，剛滿37歲的他，在大聯盟已歷經15個球季，生涯一共出賽796場，繳出55勝45敗以及多達335次救援成功，防禦率2.63（標準化防禦率ERA+158）。

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不過近3個賽季，查普曼幾乎都是擔任中繼投手居多，2022年到2024年172場的出賽，只有39次的救援機會，並拿下29次救援成功。

今年熱身賽查普曼出賽6場，5.1局的投球送出多達10次三振，防禦率3.38表現不俗，但若他無法把關球隊最後一道防線，球團仍有前白襪守護神罕德瑞克斯（Liam Hendriks）以及去年繳出優異表現的史雷頓（Justin Slaten）。

紅襪目前還尚未決定開幕戰的球員名單，總教練柯拉（Alex Cora）必須要在美國時間27日前，也就是要作客面對遊騎兵的比賽前一天決定26人名單。

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