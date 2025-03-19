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中職》李珠珢3/24初登場！Fubon Angels記者會開放球迷購票觀禮

2025/03/19 19:02

李珠珢。（資料照，記者潘少棠攝）李珠珢。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕富邦悍將主場開幕戰將在4/2（三）登場，迎接全新賽季到來Fubon Angels也準備好了！3/24（一）下午2點將全員到齊，於大直典華 3F 光影廳舉辦「Fubon Angels 開季媒體發佈會」，同時也將開放球迷購買「Fubon Angels 開季媒體發佈會觀禮套票」報名參加，限額60席採限量販售，將於3/20（四）12時起於富邦悍將APP開放亞瑟傳奇及亞瑟王家族會員登記抽籤。

Fubon Angels 開季媒體發佈會包含韓籍成員李珠珢、李雅英、南珉貞等新球季陣容女孩將全員到齊，發佈會上將介紹今年球季女孩陣容以及為新成員加盟儀式，同時公布Fubon Angels今年球季全新制服、年度主視覺及今年悍將年度主題曲舞蹈表演，內容精彩可期。

悍將球團為回應球迷朋友的熱切期盼，Fubon Angels 開季媒體發佈會將首度開放售票讓球迷朋友可以到場參與，「Fubon Angels 開季媒體發佈會觀禮套票」每席售價3600元，除了可以現場觀賞開季媒體發佈會外，還能在會後與全體Fubon Angels大合照留下甜蜜合影的機會，並且獲得2025 Fubon Angels 主視覺海報一張！

觀禮套票販售資格將於3/20（四）12時起，於富邦悍將APP開放亞瑟傳奇及亞瑟王家族會員登記抽籤，並於3/21（五）13時於悍將APP通知抽籤結果及座位資訊，中籤者需先至「富邦悍將售票網」繳費並選擇觀禮席位，活動僅限本人參加（禁止轉讓、轉售或攜伴出席，請準備個人身份證件以備當日查驗），詳細辦法以悍將官方粉絲團公布為準。

Fubon Angels開季媒體發佈會。（球團提供）Fubon Angels開季媒體發佈會。（球團提供）

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