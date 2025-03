東京賽》飆速162公里卻控球暴走！佐佐木朗希初登板3局丟5保送退場

佐佐木朗希。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟東京海外賽,道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天迎來大聯盟初登板,最快球速飆到100.5英哩(約161.7公里),但控球也出現狀況,投出多達5次保送,投完3局就提前退場。而道奇4局上打完,取得5:1領先。

佐佐木朗希今天首局面對小熊前3棒打者,上演乾淨俐落的3上3下,飆出此役最快球速100.5英哩,同時也三振掉日本前輩鈴木誠也,大聯盟生涯首K進帳。

請繼續往下閱讀...

100 100 100 Roki Sasaki's first three MLB pitches. pic.twitter.com/qLxqVkQrpU

Roki Sasaki gets his first Major League strikeout! #TokyoSeries pic.twitter.com/oX7iIARjJk