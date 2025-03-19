東京賽》飆速162公里卻控球暴走！佐佐木朗希初登板3局丟5保送退場

佐佐木朗希。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外賽，道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天迎來大聯盟初登板，最快球速飆到100.5英哩（約161.7公里），但控球也出現狀況，投出多達5次保送，投完3局就提前退場。而道奇4局上打完，取得5：1領先。

佐佐木朗希今天首局面對小熊前3棒打者，上演乾淨俐落的3上3下，飆出此役最快球速100.5英哩，同時也三振掉日本前輩鈴木誠也，大聯盟生涯首K進帳。

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Roki Sasaki's first three MLB pitches. pic.twitter.com/qLxqVkQrpU — MLB （@MLB） March 19, 2025

Roki Sasaki gets his first Major League strikeout! #TokyoSeries pic.twitter.com/oX7iIARjJk — MLB （@MLB） March 19, 2025

然而2局下佐佐木朗希控球開始不穩，開局就先保送布許（Michael Busch），接著還發生超時違規，1出局後又保送史萬森（Dansby Swanson），所幸接下來讓阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）擊出游擊平飛球形成雙殺守備，渡過危機。

3局上，佐佐木朗希控球依舊迷航，1出局後被柏提（Jon Berti）敲出安打，也是生涯首度被敲安，接著連續保送哈普（Ian Happ）與鈴木誠也形成滿壘，但還是找不到好球帶，對塔克（Kyle Tucker）再度投出保送，大聯盟首度掉分。

Roki Sasaki showcases the repertoire to escape a bases-loaded jam. #TokyoSeries pic.twitter.com/CIwR9tueC5 — MLB （@MLB） March 19, 2025

失分後的佐佐木朗希終於回穩，連續三振掉布許與蕭（Matt Shaw），也結束他的大聯盟初登板。總計佐佐木朗希今天3局投56球只有25顆好球，被敲出1支安打，送出多達5次保送與3次三振，失掉1分，防禦率3.00。

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