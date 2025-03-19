東京賽》大谷翔平本季首轟寫日本第2人紀錄！道奇3轟退小熊奪2連勝

大谷翔平。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外賽G2，日本巨星大谷翔平敲出本季首轟，衛冕軍道奇全場扛出3發全壘打，終場以6：3擊敗小熊，2025年球季收下2連勝。

大谷翔平昨天繳出5支2、包含1支二壘安打的好表現。今天前2打席面對小熊明星左投史蒂爾（Justin Steele）都被解決，5局上小熊換上前火球大物皮爾森（Nate Pearson），大谷在1出局後逮中他的99.1英哩速球，敲出右外野方向陽春砲，本季首轟出爐。

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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷成為自2004年松井秀喜後，史上第2位在東京巨蛋海外賽開轟的日本選手。大谷第4打席遭到敬遠，第5打席選到保送，此役合計3打數敲出1支安打就是全壘打，進帳1分打點，另有2保送，本季打擊率0.375，攻擊指數1.375。

道奇今天派出「令和怪物」佐佐木朗希先發，儘管開賽就三位數火球連發，最快還飆到100.5英哩，但接下來控球大迷航，還在滿壘時丟出保送失分。佐佐木朗希的大聯盟初登板只投3局就退場，56球只有25顆好球，被敲1安，投出5次四壞保送與3次三振，防禦率3.00。

不過道奇打線今天全力支援朗希，前4局就從小熊先發史蒂爾手中敲出5支安打攻下5分，其中還包含艾德曼（Tommy Edman）與K.赫南德茲（Kike Hernandez）的2支全壘打，讓史蒂爾吞下本季首敗，防禦率高達11.25。

而在朗希退場後，道奇牛棚動員賈西亞（Luis Garcia）、崔爾（Jack Dreyer）、納克（Landon Knack）、葉茲（Kirby Yates）與費西亞（Alex Vesia）合力吃完剩餘局數，僅賈西亞和初登板的崔爾投1局各失1分，最終道奇收下2連勝，結束這趟東京海外賽之旅。

大谷翔平。（美聯社）

佐佐木朗希。（美聯社）

佐佐木朗希。（美聯社）

艾德曼。（歐新社）

K.赫南德茲。（歐新社）

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