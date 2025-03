NBA》場均13.9籃板為聯盟最高 國王球星沙波尼斯扭傷缺陣10天

沙波尼斯。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息指出,國王當家中鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)因右腳踝扭傷需缺陣至少10天。

沙波尼斯在上周才因腿部拉傷缺席6場賽事,結果在昨日對上灰熊比賽的第3節扭傷右腳,靠著攙扶才能回到休息室,之後也未能再度上場,賽後被檢查出右腳踝扭傷,最快要到美國時間29日面對魔術的比賽才能重返球場。

迎來第9個賽季的沙波尼斯,本季依舊繳出亮眼表現,出賽58場繳出場均19.2分與6.2助攻,外帶13.9籃板為聯盟最高,團隊部分,國王目前已34勝33敗暫居西部第9,目前仍保有附加賽席次。

Domantas Sabonis injures his ankle early in the 2nd half against the Grizzlies this evening



Had to be helped to the locker room and did not return



Dough Christie's reaction says it all@CBSSacramento pic.twitter.com/LXOlqQIf6e