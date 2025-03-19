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NBA》場均13.9籃板為聯盟最高 國王球星沙波尼斯扭傷缺陣10天

2025/03/19 20:53

沙波尼斯。（資料照，路透）沙波尼斯。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，國王當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）因右腳踝扭傷需缺陣至少10天。

沙波尼斯在上周才因腿部拉傷缺席6場賽事，結果在昨日對上灰熊比賽的第3節扭傷右腳，靠著攙扶才能回到休息室，之後也未能再度上場，賽後被檢查出右腳踝扭傷，最快要到美國時間29日面對魔術的比賽才能重返球場。

迎來第9個賽季的沙波尼斯，本季依舊繳出亮眼表現，出賽58場繳出場均19.2分與6.2助攻，外帶13.9籃板為聯盟最高，團隊部分，國王目前已34勝33敗暫居西部第9，目前仍保有附加賽席次。

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