晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

東京賽》大谷翔平開轟「有點微妙」 談佐佐木朗初登板觀察到1跡象

2025/03/19 21:41

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在東京海外賽橫掃小熊，取得2連勝，日本巨星大谷翔平敲出本季首轟，賽後他也透露感想，同時也對小老弟佐佐木朗希的大聯盟初登板給出評價。

大谷此役前兩打席都被小熊明星左投史蒂爾（Justin Steele）解決，5局上面對火球男皮爾森（Nate Pearson）的99.1英哩速球，敲出右外野方向陽春砲，本季首轟出爐。大谷賽後表示：「真的很開心能夠贏下比賽，也總算敲出一支安打，讓自己鬆了口氣。」

大谷這發全壘打，在飛出東京巨蛋全壘打牆後疑似受到外野球迷伸手干擾，讓現場裁判一度重新檢視畫面，才確認這是一發貨真價實的全壘打。大谷對此也坦言：「當下覺得應該就會飛出去，但結果有點微妙，不過能開轟還是很開心。」

大谷很高興球隊能拿下2連勝，也點名昨天先發的山本由伸，已經今天初登板的佐佐木朗希，「兩人都展現了強韌的表現，真的非常精彩。」而佐佐木朗希今天先發3局就丟出5次保送，控球狀態不佳，大谷指出：「他氣勢很夠，但看的出來有點用力過猛的感覺。不過球速很快，而且像剛剛說的，他的投球很有韌性，表現很棒。」

除了大谷，艾德曼（Tommy Edman）與K.赫南德茲（Kike Hernandez）也都有開轟。大谷表示今天球隊表現很精采，也希望能繼續保持，朝著奪冠目標前進。同時大谷也有話要送給日本球迷：「這次比賽是一段很棒的回憶，如果未來還有機會回來比賽，我會很開心！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中