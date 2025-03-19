東京賽》大谷翔平開轟「有點微妙」 談佐佐木朗初登板觀察到1跡象

大谷翔平。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在東京海外賽橫掃小熊，取得2連勝，日本巨星大谷翔平敲出本季首轟，賽後他也透露感想，同時也對小老弟佐佐木朗希的大聯盟初登板給出評價。

大谷此役前兩打席都被小熊明星左投史蒂爾（Justin Steele）解決，5局上面對火球男皮爾森（Nate Pearson）的99.1英哩速球，敲出右外野方向陽春砲，本季首轟出爐。大谷賽後表示：「真的很開心能夠贏下比賽，也總算敲出一支安打，讓自己鬆了口氣。」

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大谷這發全壘打，在飛出東京巨蛋全壘打牆後疑似受到外野球迷伸手干擾，讓現場裁判一度重新檢視畫面，才確認這是一發貨真價實的全壘打。大谷對此也坦言：「當下覺得應該就會飛出去，但結果有點微妙，不過能開轟還是很開心。」

大谷很高興球隊能拿下2連勝，也點名昨天先發的山本由伸，已經今天初登板的佐佐木朗希，「兩人都展現了強韌的表現，真的非常精彩。」而佐佐木朗希今天先發3局就丟出5次保送，控球狀態不佳，大谷指出：「他氣勢很夠，但看的出來有點用力過猛的感覺。不過球速很快，而且像剛剛說的，他的投球很有韌性，表現很棒。」

除了大谷，艾德曼（Tommy Edman）與K.赫南德茲（Kike Hernandez）也都有開轟。大谷表示今天球隊表現很精采，也希望能繼續保持，朝著奪冠目標前進。同時大谷也有話要送給日本球迷：「這次比賽是一段很棒的回憶，如果未來還有機會回來比賽，我會很開心！」

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