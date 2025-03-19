東京賽》佐佐木朗希初登板火球連發卻控球大亂！道奇主帥給出評價

佐佐木朗希。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天在東京海外賽G2迎來大聯盟初登板，但面對小熊打線3局就投出5次四壞保送，控球狀態不佳，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也給出評價。

佐佐木朗希今天前3球都飆到三位數，最快來到100.5英哩，同時也三振掉日本前輩鈴木誠也，大聯盟生涯首K進帳。但2、3兩局控球失準，還在滿壘時投出保送失分，最終3局投56球只有25顆好球，被敲1安，送出5次保送與3次三振，失掉1分，防禦率3.00。

請繼續往下閱讀...

總教練羅伯斯表示，能夠理解佐佐木朗希非常緊張的心情，這場比賽也看到他碰到危機時的應對能力，在3局下滿壘投出保送後，能夠再飆出2K解危，這點值得肯定。

羅伯斯也說，在3局結束後就將佐佐木朗希換下是很簡單的決定，「春訓時他投最多也就是4局。」同時指出，佐佐木朗希今天球速確實發揮很不錯，但直球與指叉球的控球不盡理想，如果能夠調整，表現會更進一步。

佐佐木朗希則說，雖然自己的表現還有需要檢討之處，但整體還是能按照自己的風格去投球，還算不錯。至於第一局感覺刻意去催球速，是因為賽前找到不錯的感覺，因此上場充滿自信，加上東京巨蛋的氛圍，讓他發揮比平常更強的力量。

談到2、3局的控球危機，佐佐木朗希表示，當下雖然確實沒按照理想方式來投球，但好險沒讓比賽崩盤，能夠順利撐過去。接下來回到美國後，他也希望能逐漸增加投球局數，努力在比賽中投更久、更穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法