NBA》單場4阻攻再現強大實力 D.格林盼望再獲最佳防守球員

格林今天上演單場4阻攻，其中2次還賞給了「字母哥」亞德托昆波。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾在2016-17球季拿下年度最佳防守球員的他勇士球星格林（Draymond Green），今天上演單場4阻攻，是球隊奪勝的功臣之一，賽後也坦言自己希望能再度獲得年度最佳防守球員的殊榮。

格林在今日迎戰公鹿的比賽上演4次阻攻，再度展現強大的防守能力，其中2次還賞給了公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），幫助球隊在老大哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，以104：93收下勝利。

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格林靠著今天比賽的表現，希望自己能拿下年度最佳防守球員，而當他在賽後被問到他是否有能力再度被獲選，他表示，如果球隊繼續贏下去並以強勢的狀態結束賽季，那麼毫無疑問就會是他，「縱觀整個聯盟，我百分之一千的肯定，我沒有看到太多選手能像我一樣用防守影響比賽，尤其是Wenby（指馬刺球星溫班亞馬）已經報銷。原本這個獎項似乎早已是他囊中物，但他現在沒辦法比賽了，所以我百分之一百萬還有機會，我也將會繼續在接下來13場比賽繼續創造機會，今天就是個最佳的例子。」

另外格林也坦言，希望擁有投票權的人可以不要只專注在帳面上的成績，他說：「有些在東海岸的人擁有獎項的投票權，他們一年可能才看我們比賽4次。當他們看到數據，可能會覺得：『喔，Draymond場均才1次抄截跟1次阻攻而已。』那些數字雖然不會讓我引人注目，但你去看我在場上的表現，然後去詢問對方的教練我在他們進攻時做了什麼？這就是截然不同的事情了。」

格林補充道：「這個獎項廣泛地來說是基於數據，但那些數據並不每次都能說明一切。我想要再拿一座，我也還沒要退休，我依然還有機會。」

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