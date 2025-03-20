晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

王齊麟邱相榤3局擊敗自家人 晉瑞士羽球賽16強

2025/03/20 00:18

〔中央社〕台灣男雙組合王齊麟與邱相榤今天在超級300系列瑞士羽球公開賽男雙首輪遭遇3局大戰，最終以21比19、18比21、21比18擊退自家人陳政寬與林秉緯，晉級16強。

王齊麟與邱相榤開季至今前5站比賽，除了上一站全英公開賽首輪出局外，其他4站都在16強止步，兩人這週征戰瑞士羽球公開賽，繼續力拚突破本季最佳成績。

「麟榤配」男雙首輪迎戰自家人陳政寬與林秉緯，兩組人馬其實在3月初法國奧爾良羽球大師賽就有機會交手，但因當時陳政寬受傷退賽，而沒能完成對決，而這次瑞士公開賽再次有了機會。

「麟榤配」今天前2局都在至少領先6分情況下，後半段遭對手急起直追，首局在錯失1個局點機會後，以21比19搶下，次局則沒能穩住陣腳，以18比21將次局拱手讓人。

「麟榤配」決勝局再度面臨類似狀況，在19比14領先時，被追成僅剩1分差，所幸最終有驚無險以21比18勝出。

「麟榤配」16強對手將是首輪爆冷拍下世界第2馬來西亞組合吳世飛與伊祖丁（Nur Izzuddin）的日本組合綠川大輝與山下恭平。

另外，台灣一哥周天成去年闖進瑞士公開賽男單決賽，不敵自家人林俊易，名列亞軍，這次捲土重來，首輪出戰法國好手波波夫（Christo Popov）。

雙方繼全英公開賽後，連2週在首輪狹路相逢，而周天成今天先盛後衰，以23比21、19比21、14比21落敗，無緣晉級。（編輯：楊昭彥）1140319

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中